Una fan le propuso casamiento a Cristian Castro en Ecuador: mirá la respuesta viral del cantante
Dulce y extravagante, el artista no dudó en responder afirmativamente a la propuesta de boda, aunque puso condiciones. Mirá.
Además de su exitosísima carrera, Cristian Castro se ha vuelto muy viral en el último tiempo por desopilantes declaraciones en torno a que a él le gusta hacer "nada". Mientras el artista continúa haciendo girar su música por el mundo, hay diferentes episodios que lo sorprenden y lo encuentran con sobrado sentido del humor.
El pasado sábado, el mexicano se presentó en Guayaquil, Ecuador, en el marco de su gira "Hits Tour 2025", donde una fanática le realizó una propuesta difícil de contestar: le pidió casamiento. De hecho, el video de este momento se viralizó rápidamente en redes sociales, generando todo tipo de comentarios, especialmente, por la respuesta del astro de la música que sorprendió a todos.
"Hola Cristian, soy tu fan desde que tengo, tenía 12 años. Y voy a todos tus conciertos cuando vienes a Ecuador. Y alguna vez fuiste a Quevedo, que es mi ciudad. Y tuve la oportunidad y el privilegio de tomarme una foto contigo. Y mi sueño era estar en un concierto aquí contigo, en el escenario", comenzó la mujer, que subió al escenario.
Y fue entonces cuando lanzó la propuesta: "Y hoy, en este día especial, vengo a pedirte que te cases conmigo", dijo tras arrodillarse y ofrecer un anillo al cantante, que sonrió e hizo una mueca de "enamorado". Pero lo que más sorprendió fue la respuesta al pedido de matrimonio: "Sí, lo acepto...", manifestó, ocasionando que todos sus fanáticos comiencen a los gritos pelados en pleno concierto.
Y añadió: "Te besaría si no tuviera una novia. Pero ¿aceptas la poligamia? Sí, ¿verdad? Vamos a ver si mi novia está de acuerdo y nos casamos, ¿qué te parece? ¿Esta canción la cantamos juntos?", le dijo Cristian a su fan, y continuó con el show tal como estaba estipulado, no sin antes estrecharla en un abrazo.
