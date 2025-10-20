La legendaria Brigitte Bardot fue hospitalizada: qué le pasó y cómo está
La prensa francesa confirmó que la actriz de 91 años está internada hacer tres semanas tras haberse sometido a una intervención quirúrgica. Los detalles.
La icónica Brigitte Bardot, un símbolo sexual del cine durante la década de 1960, se encuentra hospitalizada en Tolón (sureste de Francia) tras ser sometida a una intervención quirúrgica debido a "una enfermedad grave", según reportó el periódico Var Matin.
El medio digital precisó que la actriz francesa, de 91 años, está internada en el hospital Saint-Jean. Aunque su estado de salud continúa siendo preocupante, se espera que sea dada de alta en los próximos días.
La artista, que reside en Saint Tropez, en la Costa Azul francesa, cerca de Tolón, estaría recuperándose progresivamente. Fuentes citadas por la emisora ICI Provence indicaron que Bardot está mejorando poco a poco.
No es la primera vez que la salud de la exestrella genera alarma. En enero de 2023, tuvo que ser hospitalizada previamente a causa de una insuficiencia respiratoria.
A pesar de sus problemas de salud, Bardot ha mantenido su actividad literaria. En septiembre de este año, presentó un nuevo libro escrito a mano, titulado Mon BBcédaire.
La editorial Fayard promociona el texto como “una inmersión en la personalidad de una mujer que marcó su época por su independencia, su compromiso y su audacia”. En la obra, la actriz "reivindica 'la libertad de ser una misma, incluso cuando eso molesta'". Cabe recordar que Bardot ya había publicado unas memorias en 1996, tituladas Initiales BB.
