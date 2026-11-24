Matías Alé reveló la difícil situación económica que atraviesa y recordó cómo perdió su fortuna
El actor habló sin filtros sobre el contraste entre sus años de mayor éxito y su presente y reconoció que cometió errores financieros.
Matías Alé sorprendió al hablar abiertamente sobre su presente económico y reconocer que atraviesa una realidad muy diferente a la de sus años de mayor popularidad. Durante una entrevista en Con Carmen, el ciclo que conduce Carmen Barbieri por El Nueve, el actor repasó los momentos de mayor prosperidad de su carrera y explicó por qué hoy debe trabajar de otra manera para sostenerse.
Sin esquivar el tema, el artista admitió que actualmente vive con lo que gana día a día y recordó que, durante su mejor etapa profesional, llegó a tener un patrimonio considerable. Su testimonio también estuvo atravesado por los problemas personales y de salud que modificaron el rumbo de su vida.
“Hoy vivo al día, no se me caen los anillos por decirlo”, reconoció frente a la conductora, dejando en claro que no tiene inconvenientes en hablar de su situación financiera.
De la abundancia a empezar de nuevo
Al recordar sus años de trabajo junto a Barbieri, Alé describió el movimiento que tenían las temporadas teatrales y las importantes ganancias que podía conseguir con cada presentación. Según contó, las funciones multitudinarias y las presencias en distintos puntos del país le permitieron acumular una importante cantidad de dinero.
“Vos hacías una función con Carmen, metías mil cien personas por función en Tucumán, dos funciones, después tenías tres presencias”, relató sobre aquella época de intensa actividad laboral.
El actor incluso recordó algunos de los bienes que llegó a comprar durante ese período de bonanza: cinco motos y tres autos. Sin embargo, reconoció que no supo administrar correctamente sus ingresos y que una serie de circunstancias personales terminaron afectando seriamente su patrimonio.
“Hice mucho dinero, mucho dinero de verdad”, aseguró. Pero inmediatamente después explicó qué sucedió con aquella fortuna: “Después no me supe administrar, después me enfermé y perdí mucho dinero”.
La enfermedad y la posterior internación representaron un punto de inflexión. Alé recordó que atravesó momentos de profunda soledad y compartió una anécdota que lo marcó: durante ese período, el único que le decía "te amo" era su perro. Aquella experiencia también lo llevó a replantearse sus prioridades y la importancia de los vínculos afectivos.
El cambio en la industria teatral
Durante la charla, el intérprete también hizo referencia a las transformaciones económicas que atraviesa el espectáculo y a las dificultades que enfrentan actualmente los artistas para mantener el nivel de ingresos de otras épocas.
“Hoy lo que ganamos todos, si lo sabemos, son otros montos. Necesitamos tres trabajos tal vez para hacer lo que hacíamos antes”, explicó. Ante esa reflexión, Carmen Barbieri intervino para remarcar que, en muchos casos, la cantidad de compromisos necesarios es todavía mayor: “Cuatro trabajos, muchos”.
Alé también diferenció las experiencias laborales dentro del circuito teatral porteño. Por un lado, recordó lo que significaba formar parte de una compañía encabezada por una figura convocante como Barbieri, donde el público ya estaba asegurado al momento de llegar al camarín. Por otro, describió el esfuerzo que implica trabajar en salas más pequeñas, especialmente en los teatros de la avenida Rivadavia.
En ese recorrido mencionó al Olimpia, el Victoria, La Campana y el San Martín, espacios que forman parte de un circuito donde los propios artistas deben involucrarse directamente en la convocatoria de espectadores.
“Yo había trabajado en Rivadavia en el 2007 con Torri”, recordó, antes de enviarles un saludo a sus antiguos compañeros.
Barbieri, por su parte, defendió el trabajo de quienes forman parte de ese ámbito y destacó el compromiso de los artistas independientes, incluso cuando las condiciones económicas no son las mejores.
“Yo amo la gente, los artistas de la calle Rivadavia”, expresó. Además, contó que cuando no tiene una obra en cartel suele acompañarlos en la venta de entradas y colaborar con la difusión de sus espectáculos.
Su presente como productor independiente
Otro de los aspectos que abordó Alé fue su experiencia detrás de escena como productor. El actor recordó las dos temporadas de Los sospechosos del piso diez y los proyectos más recientes que encabezó junto a Roberto Peña y Jorge "Carna" Crivelli.
En ese rol, explicó que las responsabilidades van mucho más allá de subirse al escenario: organizar los alojamientos, promocionar las funciones y salir personalmente a buscar espectadores forman parte de una tarea que demanda tiempo y esfuerzo.
“Es llegar y hacer hoteles, ir a vender puerta a puerta, es meter la gente”, detalló sobre la dinámica de trabajo que implica llevar adelante una producción independiente.
A pesar de las dificultades y del contraste con los años en los que disfrutaba de mayores ingresos, Alé se mostró agradecido por seguir trabajando y encontrar nuevas oportunidades dentro del teatro. Al describir esa experiencia, lejos de transmitir arrepentimiento, resumió su presente con una frase contundente: “Es hermoso”.
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