El actor incluso recordó algunos de los bienes que llegó a comprar durante ese período de bonanza: cinco motos y tres autos. Sin embargo, reconoció que no supo administrar correctamente sus ingresos y que una serie de circunstancias personales terminaron afectando seriamente su patrimonio.

“Hice mucho dinero, mucho dinero de verdad”, aseguró. Pero inmediatamente después explicó qué sucedió con aquella fortuna: “Después no me supe administrar, después me enfermé y perdí mucho dinero”.

La enfermedad y la posterior internación representaron un punto de inflexión. Alé recordó que atravesó momentos de profunda soledad y compartió una anécdota que lo marcó: durante ese período, el único que le decía "te amo" era su perro. Aquella experiencia también lo llevó a replantearse sus prioridades y la importancia de los vínculos afectivos.

El cambio en la industria teatral

Durante la charla, el intérprete también hizo referencia a las transformaciones económicas que atraviesa el espectáculo y a las dificultades que enfrentan actualmente los artistas para mantener el nivel de ingresos de otras épocas.

“Hoy lo que ganamos todos, si lo sabemos, son otros montos. Necesitamos tres trabajos tal vez para hacer lo que hacíamos antes”, explicó. Ante esa reflexión, Carmen Barbieri intervino para remarcar que, en muchos casos, la cantidad de compromisos necesarios es todavía mayor: “Cuatro trabajos, muchos”.

Alé también diferenció las experiencias laborales dentro del circuito teatral porteño. Por un lado, recordó lo que significaba formar parte de una compañía encabezada por una figura convocante como Barbieri, donde el público ya estaba asegurado al momento de llegar al camarín. Por otro, describió el esfuerzo que implica trabajar en salas más pequeñas, especialmente en los teatros de la avenida Rivadavia.

En ese recorrido mencionó al Olimpia, el Victoria, La Campana y el San Martín, espacios que forman parte de un circuito donde los propios artistas deben involucrarse directamente en la convocatoria de espectadores.

“Yo había trabajado en Rivadavia en el 2007 con Torri”, recordó, antes de enviarles un saludo a sus antiguos compañeros.

Barbieri, por su parte, defendió el trabajo de quienes forman parte de ese ámbito y destacó el compromiso de los artistas independientes, incluso cuando las condiciones económicas no son las mejores.

“Yo amo la gente, los artistas de la calle Rivadavia”, expresó. Además, contó que cuando no tiene una obra en cartel suele acompañarlos en la venta de entradas y colaborar con la difusión de sus espectáculos.

Su presente como productor independiente

Otro de los aspectos que abordó Alé fue su experiencia detrás de escena como productor. El actor recordó las dos temporadas de Los sospechosos del piso diez y los proyectos más recientes que encabezó junto a Roberto Peña y Jorge "Carna" Crivelli.

En ese rol, explicó que las responsabilidades van mucho más allá de subirse al escenario: organizar los alojamientos, promocionar las funciones y salir personalmente a buscar espectadores forman parte de una tarea que demanda tiempo y esfuerzo.

“Es llegar y hacer hoteles, ir a vender puerta a puerta, es meter la gente”, detalló sobre la dinámica de trabajo que implica llevar adelante una producción independiente.

A pesar de las dificultades y del contraste con los años en los que disfrutaba de mayores ingresos, Alé se mostró agradecido por seguir trabajando y encontrar nuevas oportunidades dentro del teatro. Al describir esa experiencia, lejos de transmitir arrepentimiento, resumió su presente con una frase contundente: “Es hermoso”.