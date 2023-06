Paloma Fort contra los sobrinos de Gustavo Martínez: "Son p..."

“La verdad que muy triste y te voy a decir algo, por lo que tengo entendido los sobrinos de Gustavo ya sabían por lo menos dos años antes que él muriera que la estaba pasando mal en todos los sentidos, económico, personal, él realmente nunca se repuso del fallecimiento de Ricardo, también sabía que los chicos iban a cumplir 18 años, y los sobrinos de Gustavo mucho no hicieron”, profundizó.

Qué dijo Paloma Fort sobre los sobrinos de Gustavo Martínez

“Si ellos hubiesen sabido que el tema venía de la familia Fort, ¿por qué no se acercaron a preguntar qué pasa?. Sin embargo, fallece Gustavo y enseguida, como pirañas, ganan un caso. La familia Fort les tiene que dar dinero pero ese dinero no es para su tío, lo van a usar ellos. No veo correcto como se ha movilizado la familia de Gustavo, hicieron lo que hicieron después de que él murió”, manifestó Paloma contundente.

“Está muy clara la manera en la que han operado, si hubiesen hecho esto antes de que Gustavo falleciera, quizás esa compensación económica iba para Gustavo, a mí me resulta extraño que todo esto se haya desenvuelto de esta forma, se tendría que haber hecho algo antes”, dijo Paloma.

“La familia de Gustavo también tiene una responsabilidad más allá de las cosas que hizo la familia Fort”, cerró en una entrevista con Juan Etchegoyen.