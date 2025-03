Pamela David reveló cómo está Jésica Cirio tras la detención de Elías Piccirillo

Durante su programa "Desayuno Americano" (América), Pamela David adelantó que había estado en contacto con Jésica Cirio: “Yo le escribí a ella”, reveló. Ante la situación, el periodista de policiales Carlos Salerno comentó: “La debe estar pasando mal Jesica, ¿no?”. Tras escuchar los detalles del caso, David no dudó en confirmar el dolor que atraviesa la modelo y agregó: “Está destrozada”.

Además, la conductora destacó lo querida que es Cirio entre quienes la conocen, señalando: “Es una persona muy querida. Todos los que la conocemos no tenemos nada para decir de ella”.

pamela savis jesica cirio

Acompañada por Luis Bremer, quien se encarga de las noticias del espectáculo en el ciclo, Pamela David aprovechó su intervención para brindar más detalles sobre la situación de la modelo. Tomando su celular, David explicó los mensajes que había intercambiado con Jesica luego de la detención de Piccirillo.

“Está destrozada. Está bien acompañada, bien contenida, porque la gente que la conoce la quiere y la acompaña. Y los amigos están en las buenas y en las malas”, comentó con empatía.

En ese momento, Luis Bremer también se sumó a la conversación para dar más contexto sobre la relación entre Cirio y Piccirillo antes de la detención. “Esta semana, según lo informado por la colega Cora De Barbieri, luego de que el abogado de Jesica dijera que estaban distanciados, Cirio habría presentado los papeles de divorcio”, explicó el periodista.

Pamela David, visiblemente conmovida por la situación, cerró el tema insistiendo en que, en este momento, Jesica Cirio no está en condiciones de hablar públicamente. “Entiendo perfectamente que hoy Jesica no quiera hablar y está perfecto porque no está bien. Porque está destrozada, porque no puede entender”, expresó, reiterando el profundo dolor que la modelo está atravesando tras este nuevo escándalo en su vida personal.