Jésica Cirio gastó una fortuna en Madrid: la despampanante cifra en una sola tienda de ropa
La modelo fue vista de compras en Europa y sorprendió con el monto que desembolsó en un exclusivo local de moda.
En medio de su estadía en Europa, Jésica Cirio volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por una compra que generó sorpresa incluso dentro del mundo del espectáculo. La conductora fue vista en Madrid recorriendo un exclusivo local de indumentaria y el nivel de gasto no tardó en trascender.
Todo se conoció a partir de imágenes y datos que circularon en programas de TV y redes sociales. Según se detalló, Cirio visitó una tienda de una marca internacional muy reconocida —de esas que marcan tendencia global y tienen precios elevados— y allí protagonizó una escena que llamó la atención: avanzaba entre percheros eligiendo prendas sin parar, sin demasiadas dudas y, en muchos casos, sin siquiera probarse la ropa.
La información fue revelada por Marcia Frisciotti, conocida popularmente como Pochi, quien aseguró haber recibido material del momento exacto en que la modelo realizaba sus compras en la capital española. Según su relato, lo que más sorprendió no fue solo la actitud despreocupada a la hora de elegir, sino el cierre de la operación.
De acuerdo a estos datos, Cirio gastó alrededor de 4.000 euros en una sola tienda, una cifra que rápidamente generó repercusión. Traducido al contexto argentino, ese monto equivale a varios millones de pesos, lo que refuerza el impacto del número en medio de la coyuntura económica local.
Pero más allá del gasto puntual, el episodio también vuelve a poner el foco en el presente personal de la conductora. Tras meses de bajo perfil luego de su mediática separación, Cirio reapareció con un cambio de etapa marcado: recientemente confirmó que está embarazada de tres meses y que espera un varón.
En ese contexto, su viaje a Europa tiene un tinte especial. Instalada por unos días en Madrid junto a su hija Chloé y una amiga, la modelo combina descanso, paseos y salidas de shopping en algunas de las zonas más exclusivas de la ciudad.
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