Jésica Cirio gastó una fortuna en Madrid: la despampanante cifra en una sola tienda de ropa

Pero más allá del gasto puntual, el episodio también vuelve a poner el foco en el presente personal de la conductora. Tras meses de bajo perfil luego de su mediática separación, Cirio reapareció con un cambio de etapa marcado: recientemente confirmó que está embarazada de tres meses y que espera un varón.

En ese contexto, su viaje a Europa tiene un tinte especial. Instalada por unos días en Madrid junto a su hija Chloé y una amiga, la modelo combina descanso, paseos y salidas de shopping en algunas de las zonas más exclusivas de la ciudad.