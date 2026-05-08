Jesica Cirio habló de su actualidad y dejó una inesperada definición: "No me gustaría volver a los medios"

"Fue como un golpe decir, bueno, a ver qué pasa, por qué me pasa esto, pero bueno, también creo que soy una bendecida porque logré ver cuándo me tenía que correr, con mucho dolor, por supuesto, pasando por un montón de cosas espantosas, pero me considero una persona muy fuerte", añadió.

Además, reveló el episodio que terminó marcando un antes y un después en su decisión de alejarse de Piccirillo. "Un día estaba sola en el patio de mi casa y se me chocó contra el vidrio de la ventana una mariposa negra, enorme, que nunca había visto y cayó al piso", recordó.

A partir de esa situación, explicó que comenzó a interpretar distintas señales personales: "Empecé a buscar qué significaba y como que marcaba que algo iba a suceder muy malo. Yo ya estaba pasando un mal momento y ese día dije ‘me tengo que ir’".

Finalmente, cerró contando cómo ese momento terminó ayudándola a tomar distancia: "Yo estaba sola y se me chocó esa mariposa, entre otras cosas que me habían sucedido. Y me dije 'creo que es un buen momento de seguir mi camino'".