Pampita respondió a las críticas por su breve duelo: "¿Por qué la única opción es estar tirado llorando?"

Respecto de cómo se encuentra actualmente, Pampita evadió referirse a la cuestión sentimental y apuntó al trabajo y la familia: "Trabajando mucho y enfocándome en eso. Estoy ocupándome de todo lo que tengo que ocuparme parahacerlo bien y que las marcas y toda la gente que me tiene contratada esté contenta", sostuvo.

Y agregó: "Estoy estable, trabajando, cuidando a mis hijos, como tiene que ser". Al momento de ser consultada por Roberto García Moritán, señaló: "No voy a hablar del padre de mi hija". No obstante, también fue consultada por la oficialización con Pepa, que no afirmó pero tampoco negó: "Ustedes me conocen, cuando yo tengo que blanquear, blanqueo. Nunca he ocultado nada, jamás. Tranquilos, chicos. Viene el verano, ni idea, hablamos en marzo, abril, mayo, no sé".

En torno a su duelo, Pampita fue categórica: "No juzgo al que se queda tirado, pero parece que si no estás tirado, llorando, entonces ya sos una porquería de persona", disparó sobre "algunos panelistas". Y concluyó al respecto: "Que se pongan contentos por mí, no por si estoy con alguien o no estoy".