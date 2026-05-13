Pampita se reconcilió con Martín Pepa tras confirmar la ruptura: "Cuando hay amor, todo se..."
Luego de dar a conocer que estaba separada, la modelo dio detalles de la reconciliación con el polista y confirmó que el conflicto quedó atrás.
Luego de anunciar que estaba separada, Pampita confirmó que logró recomponer su relación con Martín Pepa tras la segunda ruptura que atravesaron. La modelo habló públicamente sobre el presente que viven y aseguró que pudieron dejar atrás las diferencias, dejando atrás las semanas movidas que habían vivido.
Todo ocurrió cuando la conductora llegó a una entrevista pautada acompañada por el polista, gesto que despertó la sorpresa de los medios presentes y rápidamente fue dado a conocer en Intrusos.
Pampita confirma la reconciliación
Más tarde, al ser consultada por Tatiana Schapiro sobre cómo se encontraba actualmente, Pampita respondió: "Estoy bien. Pasé unas semanas medias moviditas pero hoy estoy bien. Las cosas se calmaron, cuando hay amor todo se arregla".
La reconciliación llamó especialmente la atención porque días antes la propia modelo había confirmado que estaba separada. Frente a las cámaras de LAM y Sálvese quien pueda, había reconocido: "Es verdad, estoy separada. No tengo la necesidad de dar explicaciones".
En medio de la repercusión que generó la ruptura, Yanina Latorre también aportó información sobre la interna de la pareja en Sálvese quien pueda. “Pampita y Martín terminaron a los corchazos”, lanzó la panelista. Luego agregó: “Él se la sacó de encima. Ya está en Londres y la familia festeja la separación”.
Además, Yanina sostuvo que Pampita habría intentado revertir la decisión del polista. “Que se iba a arrepentir, que no la deje, que lo intenten. Le mendigó por teléfono y él todo el tiempo con un rotundo no. Por eso ella al principio no blanqueaba, porque tenía la ilusión de viajar y recuperarlo”, aseguró.
Por último, la conductora agregó: “Ella no aceptaba la separación. Lo torturó con el teléfono con llamadas, mensajes y audios. Le dijo de todo. Se le soltó la cadena y lo insultó de arriba hacia abajo. Él les contó a sus amigos”.
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