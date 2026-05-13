Pampita se reconcilió con Martín Pepa tras confirmar la ruptura: "Cuando hay amor, todo se..."

Además, Yanina sostuvo que Pampita habría intentado revertir la decisión del polista. “Que se iba a arrepentir, que no la deje, que lo intenten. Le mendigó por teléfono y él todo el tiempo con un rotundo no. Por eso ella al principio no blanqueaba, porque tenía la ilusión de viajar y recuperarlo”, aseguró.

Por último, la conductora agregó: “Ella no aceptaba la separación. Lo torturó con el teléfono con llamadas, mensajes y audios. Le dijo de todo. Se le soltó la cadena y lo insultó de arriba hacia abajo. Él les contó a sus amigos”.