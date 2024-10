Pampita rompió el silencio y habló de su relación con el polista Martín Pepa: "No tengo prejuicios"

A raíz de esto, Intrusos fue a buscar y la modelo habló sin problemas de este encuentro.“Fui con mucha gente, con un grupo”, comenzó diciendo sobre la salida que tuvo.

“Tengo mucha gente amiga que me acompaña mucho y que me parece perfecto que así sea. No tengo ningún prejuicio, puedo salir a comer, ir al teatro, al cine... de hacer todo lo que tenga ganas de hacer”, expresó sobre si está conociendo nueva gente o si ya está lista para dar ese paso.

Por último, el cronista le consultó por la internación de su expareja, quien extendió su estadía en un centro de vida sana. “No voy a decir nada, ya saben, y me voy a mantener así. Siempre les voy a responder lo mismo”, concluyó la modelo.

Embed - Martín Pepa, el polista pampeano que conquistó a Pampita

La foto de Pampita con su supuesto nuevo novio

Según informaron en PrimiciasYa, la modelo fue vista en estos días con un polista en un evento que se realizó en el Teatro Colón. Por lo que averiguó el medio antes mencionado, él la invitó a una velada especial y desde el entorno de la modelo confirman que estaría comenzando un romance y apostando nuevamente al amor.

El hombre que acompañó a Pampita resultó ser un reconocido deportista llamado Martín Pepa. "Están saliendo desde hace unos días y se están conociendo", le contaron al sitio web. Lo cierto es que la modelo fue invitada para disfrutar el concierto "Escalandrum presenta Piazzolla '74", un homenaje al legendario compositor Astor Piazzolla en el Colón, y fue acompañada por Pepa.

Ambos estuvieron en un palco especial, acompañados por amigos y familiares, y disfrutaron del espectáculo. Además, la revista Caras publicó la foto en donde se ve a Pampita con Pepa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Ernesto_Ise/status/1848561419081359367?t=m7jJWc7OWspkL1w5C2YLnQ&s=19&partner=&hide_thread=false Pampita en @TeatroColon comparte palco c= polista Martín Pepa -nexo de James Packer en Argentina-y su cuñada Juana Schindler, hijastra deJL Manzano, quien vive en Londres y escribe libros de cocina . Todos viendo función de @Escalandrum_ @perfilcom @perfildiario pic.twitter.com/zCpCuzWqDd — Ernesto Ise (@Ernesto_Ise) October 22, 2024