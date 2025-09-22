Cómo es la casa de Pampita en Barrio Parque, rodeada de embajadas y residencias privadas
Lo que empezó como un loteo ganado al río y al tren se convirtió con los años en una de las zonas más exclusivas para vivir en la Ciudad de Buenos Aires.
Carolina "Pampita" Ardohain amaneció este lunes con la noticia de que uno o varios delincuentes habían irrumpido en su casa de Barrio Parque, en Palermo. Mientras la modelo lidia con el operativo policial alrededor de su propiedad, la atención del público vuelve a centrarse en la vivienda sobre la calle Juez Tedín, que es la última antes de las vías del tren.
Es que Barrio Parque es un rincón peculiar de Palermo: hoy en día es una de las zonas residenciales más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires, pero en el siglo XIX fue la quinta de Rosas, luego pasó a ser el terreno para la construcción del Ferrocarril (por ahí pasan las líneas del Mitre, San Martín y Belgrano Norte) y hasta lo usaron para la cría de caballos.
Su planteo urbano más sofisticado surgió en 1912, cuando el arquitecto paisajista Carlos Thays diseñó sus calles curvas y diagonales, con el pasaje Ombú en el centro y casas señoriales, algunas de las cuales pueden observarse hasta el día de hoy, aunque a distancia prudente, porque funcionan como embajadas o residencias oficiales para el cuerpo diplomático.
Para mediados del siglo XX su visión fue adaptada a la construcción de edificios con varios propietarios, pero Barrio Parque quedó como un oasis en una de las zonas más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires, delimitado entre las calles Cavia y Tagle, y las avenidas del Libertador y, sí, las vías.
Hoy en día el metro cuadrado de una casa en esa zona de Palermo ronda los U$S 7.000 y el precio del metro de un departamento oscila entre los U$S 5.000 y 3.500, informó el diario Clarín.
Amén del terreno bajo, como ganado al río, entre esas embajadas y residencias diplomáticas también se encuentran hoy casas como la que hace años alquila Pampita, o como la que fue el hogar de la infancia del expresidente Mauricio Macri.
También "son del barrio" personalidades como Teresa Calandra, Mariano Grondona, Susana Giménez, Marcela Tinayre, Mariana Fabbiani, Jorge Fontevecchia, Flavia Palmiero, Carlos Bianchi y Fernando Burlando, y hay garitas en casi todas las cuadras, aunque al momento del robo a Pampia no había nadie en la que está ubicada justo a 20 metros de su puerta.
“¿Cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa? Lo dije reiteradas veces, cuando me mudé, cuando tuve problemas personales, hay que cuidar la intimidad de la vivienda. Es peligroso", espetó este lunes Pampia ante las cámaras de televisión que la recibieron cuando llegaba de un viaje por trabajo que tuvo que suspender tras ser víctima de la inseguridad.
