Cómo es la casa de Pampita en Barrio Parque, rodeada de embajadas y residencias privadas

Amén del terreno bajo, como ganado al río, entre esas embajadas y residencias diplomáticas también se encuentran hoy casas como la que hace años alquila Pampita, o como la que fue el hogar de la infancia del expresidente Mauricio Macri.

barrio parque pampita

También "son del barrio" personalidades como Teresa Calandra, Mariano Grondona, Susana Giménez, Marcela Tinayre, Mariana Fabbiani, Jorge Fontevecchia, Flavia Palmiero, Carlos Bianchi y Fernando Burlando, y hay garitas en casi todas las cuadras, aunque al momento del robo a Pampia no había nadie en la que está ubicada justo a 20 metros de su puerta.

“¿Cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa? Lo dije reiteradas veces, cuando me mudé, cuando tuve problemas personales, hay que cuidar la intimidad de la vivienda. Es peligroso", espetó este lunes Pampia ante las cámaras de televisión que la recibieron cuando llegaba de un viaje por trabajo que tuvo que suspender tras ser víctima de la inseguridad.