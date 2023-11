Pampita dejó ver sus últimas búsquedas en internet y se deschavó: ¿qué había?

Vanadía tomó el control del teléfono móvil de la modelo y comenzó a leer: “Buscó azul y amarillo, bebé colores, por ejemplo”, a lo que Pampita explicó que era algo “para Anita, un video de Anita”, en relación a su hija menor.

En ese momento, el conductor del streaming del Bailando 2023 volvió a preguntar si podía seguir leyendo y Ardohain lo autorizó. Es así que Cris leyó ante el asombro de todos: “Fecha del escándalo de la motorhome”, haciendo referencia al escándalo sexual de Benjamín Vicuña con la China Suárez en 2015.

Rápida y con una sonrisa de esas que la caracterizan, Pampita dijó: “Porque me preguntaron cuando entré al Bailando, y no me acordaba. ¿Cuándo vine a reemplazar a Moria? Y fue ahí”.

Pampita cerró diciendo: "¡No tengo nada que ocultar!".