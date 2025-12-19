Párense de Manos 3: así fue el picante pesaje entre Manu Jove y Mariano Pérez

A qué hora y cómo ver en vivo Párense de Manos 3

En lo que resulta toda una novedad, el megaevento será transmitida en vivo tanto por el canal de Kick del conductor como por Telefe, una combinación que refleja el crecimiento del formato y su llegada a audiencias masivas fuera del ecosistema digital.

La jornada comenzará temprano. Las puertas del estadio se abrirán a las 16, mientras que la transmisión en vivo arrancará a las 16.30 con un DJ set a cargo de Vica Bah.

A las 17 será el turno de la alfombra roja, con entrevistas y la llegada de los protagonistas e invitados, y a las 17.45 se dará inicio formal al evento con la presentación de los conductores.

Para quienes quieran seguir el evento por televisión, Telefe lo transmitirá en vivo a través de sus señales habituales: Canal 10 en Cablevisión y Telecentro, y Canal 123 en DirecTV, con sus respectivas opciones en HD.

En qué canal está Telefe según el servicio de cable:

Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)

Canal 10 en Telecentro (Digital)

Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD

A través de medios digitales, también se puede ver por Flow, Telecentro Play o DGO. En paralelo, la transmisión online por Kick permitirá acceder a cámaras exclusivas y al estilo más descontracturado que caracteriza a Luquita Rodríguez y su equipo.

Cartelera completa de Párense de Manos 3

17:00 – ALFOMBRA ROJA

17:40 – VIDEO OPENING

17:45 – INICIO DEL EVENTO

18:00 – MONZÓN vs. BONAVENA

18:30 – VIGNA vs. VICICONTE

19:00 – SHOW UN POCO DE RUIDO

19:20 – PÉREZ vs. JOVE

19:50 – DAIRI vs. ESPE

20:15 – SHOW LIT KILLAH

20:30 – GABINO vs. BANKS

21:00 – COTY vs. CARITO

21:30 – SHOW DE TUSSIWARRIORS

21:50 – MERNUEL vs. COSMIC KID

22:20 – GREGO vs. GONCHO

22:50 – SHOW DE GASPAR BENEGAS

23:10 – PERXITAA vs. COCKER

23:40 – VIDEO HOMENAJE (HIMNO ARGENTINO)

23:50 – PEPI vs. MARAVILLA

00:30 – GERO vs. MAZZA