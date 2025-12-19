MinutoUno

Párense de Manos 3: así fue el picante pesaje entre Manu Jove y Mariano Pérez

El megaevento de boxeo amateur organizado por Luquitas Rodríguez puso primera este viernes cuando todos los protagonistas fueron a las balanzas.

La tercera edición de Párense de Manos, el evento de boxeo organizado por Luquitas Rodríguez, se lleva a cabo este sábado 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, con una impactante cartelera de peleas; y este viernes fue el turno de los pesajes, con un impactante cara a cara entre Manu Jove y Mariano Pérez.

El periodista de Blender y el influencer libertario protagonizarán uno de los combates más esperados. Al punto tal, que se vienen chicaneando desde hace meses, por lo que promete dar show... y al menos ya lo hicieron al momento del pesaje.

Los futuros "pugilistas" acusaron pesos casi similares, con 82,2 para Jove y 84,3 para Pérez. Mientras el libertario se mostró más sereno, el también cronista de TN pareció más provocador y hasta más corporal, al punto tal que tuvo que intervenir Rober Galati.

A qué hora y cómo ver en vivo Párense de Manos 3

En lo que resulta toda una novedad, el megaevento será transmitida en vivo tanto por el canal de Kick del conductor como por Telefe, una combinación que refleja el crecimiento del formato y su llegada a audiencias masivas fuera del ecosistema digital.

La jornada comenzará temprano. Las puertas del estadio se abrirán a las 16, mientras que la transmisión en vivo arrancará a las 16.30 con un DJ set a cargo de Vica Bah.

A las 17 será el turno de la alfombra roja, con entrevistas y la llegada de los protagonistas e invitados, y a las 17.45 se dará inicio formal al evento con la presentación de los conductores.

Para quienes quieran seguir el evento por televisión, Telefe lo transmitirá en vivo a través de sus señales habituales: Canal 10 en Cablevisión y Telecentro, y Canal 123 en DirecTV, con sus respectivas opciones en HD.

En qué canal está Telefe según el servicio de cable:

  • Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)
  • Canal 10 en Telecentro (Digital)
  • Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD

A través de medios digitales, también se puede ver por Flow, Telecentro Play o DGO. En paralelo, la transmisión online por Kick permitirá acceder a cámaras exclusivas y al estilo más descontracturado que caracteriza a Luquita Rodríguez y su equipo.

Cartelera completa de Párense de Manos 3

  • 17:00 – ALFOMBRA ROJA
  • 17:40 – VIDEO OPENING
  • 17:45 – INICIO DEL EVENTO
  • 18:00 – MONZÓN vs. BONAVENA
  • 18:30 – VIGNA vs. VICICONTE
  • 19:00 – SHOW UN POCO DE RUIDO
  • 19:20 – PÉREZ vs. JOVE
  • 19:50 – DAIRI vs. ESPE
  • 20:15 – SHOW LIT KILLAH
  • 20:30 – GABINO vs. BANKS
  • 21:00 – COTY vs. CARITO
  • 21:30 – SHOW DE TUSSIWARRIORS
  • 21:50 – MERNUEL vs. COSMIC KID
  • 22:20 – GREGO vs. GONCHO
  • 22:50 – SHOW DE GASPAR BENEGAS
  • 23:10 – PERXITAA vs. COCKER
  • 23:40 – VIDEO HOMENAJE (HIMNO ARGENTINO)
  • 23:50 – PEPI vs. MARAVILLA
  • 00:30 – GERO vs. MAZZA
