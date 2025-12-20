No hace falta Kick ni Twitch: qué canal de TV abierta transmite en vivo Párense de Manos 3
Sorpresivamente, se puede el mega evento de boxeo organizado por Luquita Rodríguez con una cobertura inédita en la TV abierta.
Este sábado 20 de diciembre, desde las 17 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, Párense de Manos 3 da un nuevo paso en su evolución y se presentará como un espectáculo multiplataforma sin precedentes.
La tercera edición del evento creado por Luquita Rodríguez será transmitida en vivo tanto por el canal de Kick del conductor como por Telefe, una combinación que refleja el crecimiento del formato y su llegada a audiencias masivas fuera del ecosistema digital.
Párense de Manos 3 reunirá a veinte creadores de contenido que se enfrentarán en combates de boxeo amateur, preparados durante meses para este desafío. La propuesta vuelve a combinar deporte, espectáculo y redes sociales, pero con una puesta en escena más ambiciosa que en las ediciones anteriores.
La transmisión televisiva comenzará con la alfombra roja, donde se podrá ver la llegada de los protagonistas, influencers y celebridades invitadas. La conducción estará a cargo de la China Ansa y el Chino Leunis, quienes acompañarán toda la previa desde el estadio de Huracán, aportando el clima de gran evento que busca esta edición.
Cómo ver en vivo Párense de Manos 3
Para quienes quieran seguir el evento por televisión, Telefe lo transmitirá en vivo a través de sus señales habituales: Canal 10 en Cablevisión y Telecentro, y Canal 123 en DirecTV, con sus respectivas opciones en HD.
En qué canal está Telefe según el servicio de cable:
- Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)
- Canal 10 en Telecentro (Digital)
- Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD
A través de medios digitales, también se puede ver por Flow, Telecentro Play o DGO. En paralelo, la transmisión online por Kick permitirá acceder a cámaras exclusivas y al estilo más descontracturado que caracteriza a Luquita Rodríguez y su equipo.
Cartelera completa de Párense de Manos 3
- 17:00 – ALFOMBRA ROJA
- 17:40 – VIDEO OPENING
- 17:45 – INICIO DEL EVENTO
- 18:00 – MONZÓN vs. BONAVENA
- 18:30 – VIGNA vs. VICICONTE
- 19:00 – SHOW UN POCO DE RUIDO
- 19:20 – PÉREZ vs. JOVE
- 19:50 – DAIRI vs. ESPE
- 20:15 – SHOW LIT KILLAH
- 20:30 – GABINO vs. BANKS
- 21:00 – COTY vs. CARITO
- 21:30 – SHOW DE TUSSIWARRIORS
- 21:50 – MERNUEL vs. COSMIC KID
- 22:20 – GREGO vs. GONCHO
- 22:50 – SHOW DE GASPAR BENEGAS
- 23:10 – PERXITAA vs. COCKER
- 23:40 – VIDEO HOMENAJE (HIMNO ARGENTINO)
- 23:50 – PEPI vs. MARAVILLA
- 00:30 – GERO vs. MAZZA
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario