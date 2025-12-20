No hace falta Kick ni Twitch: qué canal de TV abierta transmite en vivo Párense de Manos 3

La transmisión televisiva comenzará con la alfombra roja, donde se podrá ver la llegada de los protagonistas, influencers y celebridades invitadas. La conducción estará a cargo de la China Ansa y el Chino Leunis, quienes acompañarán toda la previa desde el estadio de Huracán, aportando el clima de gran evento que busca esta edición.