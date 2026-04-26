Pato Sardelli emocionó con el himno Nacional en la previa del show de Franco Colapinto
Antes del inicio del Road Show de Franco Colapinto, el cantante de Airbag entonó el Himno Nacional con su guitarra y protagonizó uno de los mejores momentos.
La atmósfera en las inmediaciones del circuito callejero de la Ciudad de Buenos Aires ya estaba cargada de adrenalina, pero un invitado especial logró elevar la emoción a otro nivel. Antes de que el rugido de los motores se apoderara del asfalto, Pato Sardelli, el líder de la banda "AIRBAG", se subió al escenario para protagonizar un momento que quedará grabado en la memoria de los miles de fanáticos que se acercaron a ver a Franco Colapinto.
En una jornada donde el automovilismo y la música se dieron la mano en pleno Palermo, el músico tomó su guitarra para ofrecer una interpretación del Himno Nacional Argentino. Lejos de las versiones estridentes a las que a veces acostumbra el rock, esta vez Sardelli apostó por una ejecución mucho más íntima y personal, logrando un contraste perfecto con la inmensidad del evento y la ansiedad que se respiraba en el aire.
El silencio sepulcral que se produjo al inicio de los acordes fue el preludio de un acompañamiento masivo. A medida que la guitarra de Sardelli avanzaba, la multitud no tardó en sumarse con sus voces, transformando el solo instrumental en un canto colectivo que retumbó en todo el predio. Fue, sin dudas, el instante de mayor conexión espiritual de la tarde, justo antes de que la actividad en la pista se volviera la prioridad absoluta.
Este cruce cultural formó parte integral de la propuesta del "ROAD SHOW" de la Fórmula 1, una iniciativa que buscó trascender lo estrictamente deportivo para ofrecer a los asistentes una experiencia sensorial completa. La combinación de la potencia de los autos con la mística del rock nacional generó el escenario ideal para recibir al piloto sensación del momento.
La actuación del integrante de "AIRBAG" se dio en un marco de muchísima expectativa. Miles de personas se congregaron desde temprano para presenciar la salida de Colapinto al trazado urbano, en un evento que todavía se encuentra en pleno desarrollo y que ha colmado la capacidad de las zonas aledañas al circuito.
Con la presencia de figuras como Sardelli, el show de exhibición no solo cumplió con las demandas de los fierreros, sino que también reafirmó la importancia de este tipo de eventos masivos para la identidad cultural porteña. La jornada sigue adelante, pero el eco del Himno interpretado por el guitarrista ya quedó sellado como el punto de partida perfecto para una tarde a pura velocidad.
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