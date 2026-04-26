Pato Sardelli emocionó con el himno Nacional en la previa del show de Franco Colapinto

La actuación del integrante de "AIRBAG" se dio en un marco de muchísima expectativa. Miles de personas se congregaron desde temprano para presenciar la salida de Colapinto al trazado urbano, en un evento que todavía se encuentra en pleno desarrollo y que ha colmado la capacidad de las zonas aledañas al circuito.

Con la presencia de figuras como Sardelli, el show de exhibición no solo cumplió con las demandas de los fierreros, sino que también reafirmó la importancia de este tipo de eventos masivos para la identidad cultural porteña. La jornada sigue adelante, pero el eco del Himno interpretado por el guitarrista ya quedó sellado como el punto de partida perfecto para una tarde a pura velocidad.