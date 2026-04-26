Histórico: así fue la vuelta de Franco Colapinto por las calles de Buenos Aires

Posteriormente y luego de algunos shows que ya están programados, a las 15.15 volverá a acelerar el Lotus, y, por último, recorrerá el trayecto en un colectivo descapotable para saludar a los miles de fanáticos que se esperan en los alrededores, ya sea quienes adquirieron entradas o los que ocuparán los espacios gratuitos.

El despliegue de la Fórmula 1 en la Argentina se da 14 años después de la última vez que un monoplaza circuló por la ciudad. En 2012 se realizó una exhibición con el australiano Daniel Ricciardo al volante de un auto de la escudería Red Bull Racing. Desde entonces, la categoría más importante del automovilismo mundial no había vuelto a pisar territorio albiceleste.

Cronograma oficial de actividades del Road Show de Franco Colapinto