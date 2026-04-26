El emotivo abrazo de Franco Colapinto con su abuela

El momento cúlmine llegó cuando el joven talento de 22 años puso en marcha el motor Renault V8. El sonido ensordecedor y la velocidad del vehículo en un circuito de dos kilómetros hicieron enloquecer a los fanáticos, quienes desbordaron las vallas para capturar con sus teléfonos un pedazo de historia. Colapinto, que ya había emocionado a todos temprano al probar la "Flecha de Plata" de Juan Manuel Fangio, demostró por qué es la gran esperanza del automovilismo nacional con una exhibición técnica impecable en pleno corazón de Palermo.

Así fue la vuelta de Franco Colapinto por las calles de Buenos Aires

La multitud, estimada en más de medio millón de personas, transformó el paisaje de la Ciudad en un verdadero autódromo. A pesar de los incidentes menores en los ingresos y las estampidas registradas por la masividad de la convocatoria, la fiesta se trasladó al Fan Zone, donde la música de Soledad Pastorutti y Luck Ra acompañó el color de las banderas argentinas y de la escudería Alpine.

Posteriormente y luego de algunos shows que ya están programados, a las 15.15 volverá a acelerar el Lotus, y, por último, recorrerá el trayecto en un colectivo descapotable para saludar a los miles de fanáticos que se esperan en los alrededores, ya sea quienes adquirieron entradas o los que ocuparán los espacios gratuitos.

El despliegue de la Fórmula 1 en la Argentina se da 14 años después de la última vez que un monoplaza circuló por la ciudad. En 2012 se realizó una exhibición con el australiano Daniel Ricciardo al volante de un auto de la escudería Red Bull Racing. Desde entonces, la categoría más importante del automovilismo mundial no había vuelto a pisar territorio albiceleste.

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Colapinto en Buenos Aires, por #DisneyPlus Plan Premium (exclusivo) pic.twitter.com/WlinJxjIOV — SportsCenter (@SC_ESPN) April 26, 2026

Cronograma oficial de actividades del Road Show de Franco Colapinto