¿Argentina puede volver a ser campeón en el Mundial 2026? La respuesta de Gastón Edul que se volvió viral

Gastón Edul se convirtió en una de las voces más autorizadas para hablar de la "Scaloneta", y su paso por el programa de Mirtha Legrand no fue la excepción. En medio de un repaso por la actualidad del equipo nacional, Juana Viale le hizo la pregunta que todo el país se formula: "¿Donde estamos parados?". El cronista, lejos de caer en triunfalismos excesivos, eligió la cautela y la valoración histórica para responder a la inquietud de la conductora.