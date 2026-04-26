¿Argentina puede volver a ser campeón en el Mundial 2026? La respuesta de Gastón Edul que se volvió viral
El periodista deportivo, que se prepara para su debut en la Velada del Año de Ibai Llanos, fue el invitado central en la mesa de Mirtha Legrand.
Gastón Edul se convirtió en una de las voces más autorizadas para hablar de la "Scaloneta", y su paso por el programa de Mirtha Legrand no fue la excepción. En medio de un repaso por la actualidad del equipo nacional, Juana Viale le hizo la pregunta que todo el país se formula: "¿Donde estamos parados?". El cronista, lejos de caer en triunfalismos excesivos, eligió la cautela y la valoración histórica para responder a la inquietud de la conductora.
"Ser campeón mundial es un milagro, no naturalicemos lo que pasó en 2022. Salimos campeones tres veces en toda la historia", sentenció Edul, buscando poner los pies sobre la tierra ante la euforia de los fanáticos que ya sueñan con la cuarta estrella. Su análisis apunta a que, si bien la dificultad de la máxima cita es extrema, el proceso de Lionel Scaloni viene logrando algo muy difícil de conseguir: mantener la vara alta de manera sostenida en el tiempo y pese al recambio de algunos nombres fundamentales.
¿Argentina puede volver a ser campeón en el Mundial 2026? La respuesta de Gastón Edul que se volvió viral
Sin embargo, su predicción final dejó una cuota de esperanza que rápidamente inundó las redes sociales y paralizó la mesa: "Creo que vamos a hacer un muy buen Mundial". Para el periodista, la Selección Argentina llega con una base sólida y una competitividad que le permitirá ser protagonista en Estados Unidos, México y Canadá, aunque insistió en que el éxito final depende de esos pequeños detalles que él mismo define como "milagrosos" dentro del fútbol de élite y más aún en este tipo de competencias tan parejas.
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