Netflix: el drama romántico que es considerado como uno de los más vistos de la plataforma
Esta producción turca tiene 16 episodios y la participación especial de Pinar Deniz y Kaan Urgancolu. Descubrí de qué trata en la nota.
Netflix se consolidó como una de las plataformas de streaming más elegidas durante el último tiempo, con un catálogo amplio que incluye películas y series atrapantes de distintos países. Entre ellas, las producciones turcas ganaron un lugar destacado en la grilla por sus historias intensas y cargadas de emoción.
Dentro de ese grupo se encuentra Amor 101, una ficción que combina romance, drama y un trasfondo juvenil ambientado en los años 90. La serie, que tiene 16 episodios en total, fue dirigida por Ahmet Katksz y Deniz Yorulmazer, mientras que Pinar Deniz y Kaan Urgancolu son los encargados de desarrollar los papeles protagónicos.
De qué trata Amor 101
Amor 101 alterna entre el presente y el pasado para contar una historia que mezcla nostalgia y adolescencia. En la actualidad, una mujer revive su juventud a través de recuerdos que la llevan de vuelta a fines de los años 90 en Estambul.
Allí se presenta un grupo de estudiantes problemáticos que está al borde de ser expulsado, pero encuentra en una profesora el único apoyo dentro de la escuela. Para evitar que ella sea trasladada, los jóvenes idean un plan poco común: lograr que la docente se enamore y así tenga una razón para quedarse.
Reparto de Amor 101
El gran éxito de esta serie no solo radica en su atrapante y misteriosa historia, sino también en el elenco de primer nivel encabezado por actores de extenso recorrido en el mundo cinematográfico:
- Pinar Deniz
- Kubilay Aka
- Mert Yazicioglu
- Alina Boz
- Selahattin Pasali
- Ipek Filiz Yazici
- Ece Yüksel
- Kaan Urgancioglu
- Müfit Kayacan
- Bade Iscil
- Tuba Ünsal
Tráiler de Amor 101
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