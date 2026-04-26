Caos en Palermo: estampidas y tensión en el ingreso para ver a Franco Colapinto
La masiva convocatoria para el Road Show Buenos Aires 2026 desbordó los controles de seguridad en las primeras horas del domingo.
Lo que promete ser una fiesta total del automovilismo comenzó con momentos de alta tensión. Con una concurrencia que ya supera las 500.000 personas, los ingresos al trazado de Palermo se convirtieron en un cuello de botella que derivó en corridas y pequeñas estampidas. Según testigos en el lugar, la presión de la multitud contra los vallados perimetrales encendió las alarmas de los organizadores antes de que Franco Colapinto saliera a pista, dejando a cientos de fanáticos apretados en zonas de circulación reducida.
A pesar de los movimientos bruscos y los gritos captados en las inmediaciones de Sarmiento y Libertador, el cronograma oficial continúa su curso, aunque con un refuerzo preventivo en los puntos críticos. El operativo de seguridad intenta contener a una marea humana que no solo llegó por los motores, sino también por el festival artístico que acompaña la jornada.
Caos en Palermo: estampidas y tensión en el ingreso para ver a Franco Colapinto
Música y velocidad: Soledad y Luck Ra en el escenario
El evento, que se extenderá durante toda la tarde, combina la potencia de la Fórmula 1 con presentaciones musicales de primer nivel. Para calmar las aguas tras los incidentes en la entrada, se espera la participación de los artistas centrales:
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Soledad Pastorutti: La "Sole" aportará la cuota de identidad nacional en un evento cargado de mística argentina.
Luck Ra: El cordobés del momento pondrá el ritmo de fiesta para cerrar una jornada que, pese al caos inicial, busca ser histórica.
Cronograma oficial de actividades del Road Show de Franco Colapinto
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09:00 hs: Apertura Fan Zone.
11:25 hs: Entrevista a Franco Colapinto por Juan Fossaroli.
11:50 hs: Show musical de Soledad.
12:45 hs: Safety Car - Run I (en pista).
13:55 hs: Show musical de Luck Ra.
14:30 hs: Safety Car - Run II (en pista).
15:15 hs: Safety Car - Run III (en pista).
15:55 hs: Truck Tour (en pista).
16:15 hs: Fin de la jornada.
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