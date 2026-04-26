"Rosca Floja" volvió a ser tendencia: el insólito cruce entre Robertito Funes Ugarte y Cristian Ritondo

De dónde viene el término "rosca floja"

En junio de 2024, Robertito Funes Ugarte protagonizó un tenso episodio en plena vía pública por un presunto problema de tránsito, que no tardó en volverse viral.

En el video que compartió Fede Flowers se lo observa furioso al conductor de La noche de los ex de Gran Hermano, encarando a un grupo de personas que supuestamente lo habían insultado.

"¿Por qué insultás a la gente? Eso que hacés es ilegal", le dice Robertito, celular en mano y con intensiones de escrachar a sus supuestos agresores, quien a su vez lo estaban filmando a él.

Si bien no trascendieron las imágenes tomadas por el mediático, por el video viral se entiende que los "adversarios" de Funes Ugarte eran varios, y posiblemente vendedores ambulantes.

"Grabame. ¿qué me vas a hacer? Nadie te insultó", se lo escucha decir a uno. "Andá amigo, que tenés un hambre bárbara. Chau rosquete. Rosca floja. Andá para allá", le grita otro.

robertito

Tras ese episodio, al notero de LN+ comenzaron a llamarlo de esa manera, un apodo que rápidamente se instaló en redes sociales y en la calle. En un primer momento no le resultaba simpático e incluso llegó a incomodarlo, pero con el correr de los meses terminó incorporándolo con humor y hasta resignificándolo.