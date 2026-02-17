Paulo Londra confirmó sus presentaciones en 2026: dónde y cuándo va a tocar
El artista sorprendió a todos al anunciar los shows que tiene por delante durante este año y sus fanáticos enloquecieron.
El crecimiento artístico de Paulo Londra sigue consolidándose a nivel internacional y este 2026 marcará un nuevo capítulo en su carrera. El cordobés comenzará el año con grandes desafíos, presentándose como una de las principales figuras en festivales de renombre como el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y Lollapalooza Argentina, donde participará como headliner.
A la par de estos hitos, el artista anunció una extensa gira internacional que lo llevará por distintos países de Latinoamérica, entre ellos Colombia, Chile, Paraguay, México y Perú, territorio en el que debutará nada menos que en el Estadio Nacional de Lima, uno de los escenarios más emblemáticos de la región.
El tour también marcará su primera serie de conciertos en Estados Unidos, ampliando así su alcance global. Allí visitará ciudades clave como Nueva York, Miami y Los Ángeles, además de sumarse a importantes eventos musicales como el Festival La Onda en California y el Sueños Festival en Chicago.
El anuncio llega después de un 2025 particularmente exitoso. Londra inició ese recorrido con dos shows agotados en España, presentándose en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Movistar Arena de Madrid. Más tarde reunió a más de 70 mil espectadores en México, con funciones en el Auditorio Banamex de Monterrey, el Auditorio Telmex de Guadalajara y el histórico Palacio de los Deportes de Ciudad de México.
Durante la segunda mitad del año continuó su gira por Costa Rica, Guatemala, Perú, Chile, Colombia, donde fue headliner del Festival Cordillera, y Ecuador, logrando localidades agotadas en cada presentación.
El regreso a Buenos Aires también quedó marcado como uno de los momentos más destacados de su carrera reciente: ofreció dos shows con entradas agotadas en el Movistar Arena, con invitados especiales y un recorrido emotivo por sus mayores éxitos. El cierre del año tuvo lugar en su Córdoba natal, donde el público agotó rápidamente las entradas para su presentación en el Quality Arena, en una noche cargada de emoción y conexión con sus fans.
En paralelo a la gira, el cantante siguió sumando récords: se convirtió en el primer artista argentino en superar las 10 mil millones de visualizaciones en su canal de YouTube con apenas 113 videos publicados. Además, logró ingresar al prestigioso “Billions Club” de Spotify cuando su hit “Adán y Eva” superó las mil millones de reproducciones en la plataforma.
Paulo Londra Tour 2026
CHILE
27.02 — Festival Viña del Mar — Viña del Mar
20.08 — Movistar Arena — Santiago de Chile
ARGENTINA
14.03 — Lollapalooza — Buenos Aires
PARAGUAY
18.04 — Puerto de Asunción — Asunción
ESTADOS UNIDOS
21.05 — Palladium Times Square — New York
23.05 — Sueños Festival — Chicago
26.05 — The Fillmore — Miami
28.05 — The Belasco — Los Angeles
31.05 — La Onda Fest — Napa
COLOMBIA
08.08 — Movistar Arena — Bogotá
07.05 — Auditorio Josefa — Querétaro
09.05 — Feria de San Marcos — Aguascalientes
11.08 — Auditorio GNP Seguros — Puebla
13.08 — Foro GNP — Mérida
15.08 — Dale Mixx — Monterrey
PERÚ
29.08 — Estadio Nacional — Lima
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario