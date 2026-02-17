Paulo Londra confirmó sus presentaciones en 2026: dónde y cuándo va a tocar

El regreso a Buenos Aires también quedó marcado como uno de los momentos más destacados de su carrera reciente: ofreció dos shows con entradas agotadas en el Movistar Arena, con invitados especiales y un recorrido emotivo por sus mayores éxitos. El cierre del año tuvo lugar en su Córdoba natal, donde el público agotó rápidamente las entradas para su presentación en el Quality Arena, en una noche cargada de emoción y conexión con sus fans.

En paralelo a la gira, el cantante siguió sumando récords: se convirtió en el primer artista argentino en superar las 10 mil millones de visualizaciones en su canal de YouTube con apenas 113 videos publicados. Además, logró ingresar al prestigioso “Billions Club” de Spotify cuando su hit “Adán y Eva” superó las mil millones de reproducciones en la plataforma.

Paulo Londra Tour 2026

CHILE

27.02 — Festival Viña del Mar — Viña del Mar

20.08 — Movistar Arena — Santiago de Chile

ARGENTINA

14.03 — Lollapalooza — Buenos Aires

PARAGUAY

18.04 — Puerto de Asunción — Asunción

ESTADOS UNIDOS

21.05 — Palladium Times Square — New York

23.05 — Sueños Festival — Chicago

26.05 — The Fillmore — Miami

28.05 — The Belasco — Los Angeles

31.05 — La Onda Fest — Napa

COLOMBIA

08.08 — Movistar Arena — Bogotá

07.05 — Auditorio Josefa — Querétaro

09.05 — Feria de San Marcos — Aguascalientes

11.08 — Auditorio GNP Seguros — Puebla

13.08 — Foro GNP — Mérida

15.08 — Dale Mixx — Monterrey

PERÚ

29.08 — Estadio Nacional — Lima