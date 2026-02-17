MinutoUno

Paulo Londra confirmó sus presentaciones en 2026: dónde y cuándo va a tocar

El artista sorprendió a todos al anunciar los shows que tiene por delante durante este año y sus fanáticos enloquecieron.

El crecimiento artístico de Paulo Londra sigue consolidándose a nivel internacional y este 2026 marcará un nuevo capítulo en su carrera. El cordobés comenzará el año con grandes desafíos, presentándose como una de las principales figuras en festivales de renombre como el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y Lollapalooza Argentina, donde participará como headliner.

A la par de estos hitos, el artista anunció una extensa gira internacional que lo llevará por distintos países de Latinoamérica, entre ellos Colombia, Chile, Paraguay, México y Perú, territorio en el que debutará nada menos que en el Estadio Nacional de Lima, uno de los escenarios más emblemáticos de la región.

El tour también marcará su primera serie de conciertos en Estados Unidos, ampliando así su alcance global. Allí visitará ciudades clave como Nueva York, Miami y Los Ángeles, además de sumarse a importantes eventos musicales como el Festival La Onda en California y el Sueños Festival en Chicago.

El anuncio llega después de un 2025 particularmente exitoso. Londra inició ese recorrido con dos shows agotados en España, presentándose en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Movistar Arena de Madrid. Más tarde reunió a más de 70 mil espectadores en México, con funciones en el Auditorio Banamex de Monterrey, el Auditorio Telmex de Guadalajara y el histórico Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

Durante la segunda mitad del año continuó su gira por Costa Rica, Guatemala, Perú, Chile, Colombia, donde fue headliner del Festival Cordillera, y Ecuador, logrando localidades agotadas en cada presentación.

El regreso a Buenos Aires también quedó marcado como uno de los momentos más destacados de su carrera reciente: ofreció dos shows con entradas agotadas en el Movistar Arena, con invitados especiales y un recorrido emotivo por sus mayores éxitos. El cierre del año tuvo lugar en su Córdoba natal, donde el público agotó rápidamente las entradas para su presentación en el Quality Arena, en una noche cargada de emoción y conexión con sus fans.

En paralelo a la gira, el cantante siguió sumando récords: se convirtió en el primer artista argentino en superar las 10 mil millones de visualizaciones en su canal de YouTube con apenas 113 videos publicados. Además, logró ingresar al prestigioso “Billions Club” de Spotify cuando su hit “Adán y Eva” superó las mil millones de reproducciones en la plataforma.

Paulo Londra Tour 2026

CHILE

27.02 — Festival Viña del Mar — Viña del Mar

20.08 — Movistar Arena — Santiago de Chile

ARGENTINA

14.03 — Lollapalooza — Buenos Aires

PARAGUAY

18.04 — Puerto de Asunción — Asunción

ESTADOS UNIDOS

21.05 — Palladium Times Square — New York

23.05 — Sueños Festival — Chicago

26.05 — The Fillmore — Miami

28.05 — The Belasco — Los Angeles

31.05 — La Onda Fest — Napa

COLOMBIA

08.08 — Movistar Arena — Bogotá

07.05 — Auditorio Josefa — Querétaro

09.05 — Feria de San Marcos — Aguascalientes

11.08 — Auditorio GNP Seguros — Puebla

13.08 — Foro GNP — Mérida

15.08 — Dale Mixx — Monterrey

PERÚ

29.08 — Estadio Nacional — Lima

