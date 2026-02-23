Tras la violencia narco, la presidenta de México aseguró que "se restableció la normalidad"

Sheinbaum también realizó un reconocimiento explícito a las Fuerzas Armadas. Destacó el rol de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, a las que calificó como instituciones “extraordinarias”, integradas por hombres y mujeres “preparados, profesionales y con patriotismo”.

En ese marco, expresó sus condolencias por los efectivos que murieron durante los enfrentamientos. “Nuestro pésame a las familias de los elementos que el día de ayer perdieron la vida y nuestro mayor reconocimiento”, señaló.

Luego agregó que la prioridad de su administración es “garantizar la paz y seguridad de toda la población”. “Hoy hay mayor tranquilidad. Hay gobierno, fuerzas armadas, gabinete de seguridad y mucha coordinación”, insistió la presidenta mexicana, antes de cerrar con un mensaje directo a la ciudadanía: “Pueden estar tranquilos que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”.