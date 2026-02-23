Victoria Villarruel blanqueó finalmente su ruptura con LLA y Manuel Adorni la liquidó
El Jefe de Gabinete Manuel Adorni insistió en que la vicepresidenta Victoria Villarruel no forma parte, desde hace tiempo, de la gestión de La Libertad Avanza.
La interna en La Libertad Avanza (LLA) no tiene fin. La vicepresidenta Victoria Villarruel decidió dejar de lado las indirectas y finalmente cruzó de vereda con una ya para nada velada crítica al gobierno de Javier Milei. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue el encargado, una vez más, de salirle al cruce.
“Ella tiene la libertad en dos años de tomar el camino que le parezca mejor como cualquier argentino. Claramente ha tomado una postura que no coincide con los intereses nuestros ni de los argentinos. A nosotros nos da lo mismo”, lanzó Adorni este lunes en diálogo con Radio Rivadavia al ser consultado por una eventual candidatura presidencial de Villarruel en el 2027.
"Es la vicepresidenta de la Nación pero no toma decisiones y no es parte de la gestión”, insistió el funcionario volviendo a marcar que la ruptura con la vicepresidenta es irreversible.
El nuevo cruce se dio luego de que Villarruel criticara, con el cierre de Fate y el despido de casi un millar de trabajadores como trasfondo, la apertura indiscriminada de las importaciones que propicia la Casa Rosada.
“Para Trump primero está Estados Unidos; para mí, primero está la Argentina”, sentenció Victoria Villarruel en su cuenta en X tras conocerse el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que anuló los aranceles recíprocos impuestos por Donald Trump mientras Milei levanta todas las restricciones a las importaciones.
De esta manera Villarruel no solo defendió el nacionalismo industrial, sino que lanzó un dardo directo contra el modelo de importaciones libres que promueve la Casa Rosada, advirtiendo sobre los riesgos de la dependencia externa. Villarruel usó la noticia del revés de Trump para tocar un nervio sensible del Gobierno: la idea de abrir la economía de par en par.
Para ella, que entren productos de afuera sin ningún control no es sinónimo de modernización. Al contrario, advirtió que si dejamos de producir acá, el país va a terminar siendo solamente un “vendedor de servicios”, perdiendo toda su fuerza industrial.
“La apertura total y libre de las importaciones solo nos hace depender más de China y empeora la crisis económica y social”, sentenció.
Te puede interesar
Dejá tu comentario