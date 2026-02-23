Victoria Villarruel blanqueó finalmente su ruptura con LLA y Manuel Adorni la liquidó

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/VickyVillarruel/status/2024890748659777852&partner=&hide_thread=false La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones, implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos.



Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de… pic.twitter.com/rijHfl3Fgx — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) February 20, 2026

De esta manera Villarruel no solo defendió el nacionalismo industrial, sino que lanzó un dardo directo contra el modelo de importaciones libres que promueve la Casa Rosada, advirtiendo sobre los riesgos de la dependencia externa. Villarruel usó la noticia del revés de Trump para tocar un nervio sensible del Gobierno: la idea de abrir la economía de par en par.

Para ella, que entren productos de afuera sin ningún control no es sinónimo de modernización. Al contrario, advirtió que si dejamos de producir acá, el país va a terminar siendo solamente un “vendedor de servicios”, perdiendo toda su fuerza industrial.

“La apertura total y libre de las importaciones solo nos hace depender más de China y empeora la crisis económica y social”, sentenció.