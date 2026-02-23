Gran Hermano Generación Dorada: el escandaloso pasado de Pincoya, la jugadora que se paseaba desnuda en Chile

Este hecho recordó al público argentino la situación vivida con Ariel Ansaldo, el jugador de Berazategui que había generado la molestia de "Alfa" al secarse con una toalla en el patio de la casa, un sector muy frecuentado por los hermanitos.

Polémicas críticas a los argentinos

La edición chilena también estuvo marcada por las opiniones controversiales de sus integrantes sobre el público de nuestro país. En una charla de cocina, la participante Viviana aseguró que el argentino es "más pecho frío", postura que fue avalada por Maite, quien además los tildó de superficiales.

Asimismo, en esa misma conversación deslizaron erróneamente que en la Argentina nunca había ganado una mujer, ignorando las históricas consagraciones de Viviana Colmenero y Marianela Mirra.