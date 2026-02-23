Gran Hermano Generación Dorada: el escandaloso pasado de Pincoya, la jugadora que se paseaba desnuda en Chile
Jennifer Galvarini fue la más nominada en Gran Hermano Chile. Su paso dejó fuertes peleas, un desnudo viral y miles de quejas por su actitud. Repasá su perfil.
El ingreso de Jennifer Galvarini, popularmente conocida como "Pincoya", a la casa de Gran Hermano Generación Dorada no pasa desapercibido. Su antecedente inmediato en la versión chilena del reality dejó un tendal de polémicas, ubicándola como uno de los perfiles más explosivos de la televisión trasandina.
Récord de nominaciones y fuertes peleas
Durante su estadía en el certamen, Pincoya se destacó por su carácter indomable:
Salvada por el público: Fue la jugadora que más veces integró la placa de nominados, logrando sobrevivir semana a semana gracias al respaldo de una audiencia sumamente fiel.
Enfrentamientos: Protagonizó peleas legendarias y muy subidas de tono en la convivencia. El caso más resonante fue su conflicto con Cony Capelli, con quien terminó totalmente distanciada a pesar de haber sido aliadas en un principio.
Intervención del CNTV: Su estilo frontal le valió múltiples quejas ante el Consejo Nacional de Televisión de Chile, impulsadas por espectadores que tachaban su comportamiento de agresivo o vulgar.
El desnudo que revolucionó la casa
Más allá de las discusiones, Pincoya protagonizó un momento que se volvió viral en las redes sociales y generó un fuerte debate en los paneles televisivos. En la casa ubicada en Martínez (la misma que se utilizó para la edición argentina), la participante sorprendió a todos al saltar a la pileta sin ropa.
El episodio no terminó ahí: luego de nadar y tomar sol, caminó completamente desnuda por el hogar frente a las cámaras y la mirada atónita de sus compañeros.
Este hecho recordó al público argentino la situación vivida con Ariel Ansaldo, el jugador de Berazategui que había generado la molestia de "Alfa" al secarse con una toalla en el patio de la casa, un sector muy frecuentado por los hermanitos.
Polémicas críticas a los argentinos
La edición chilena también estuvo marcada por las opiniones controversiales de sus integrantes sobre el público de nuestro país. En una charla de cocina, la participante Viviana aseguró que el argentino es "más pecho frío", postura que fue avalada por Maite, quien además los tildó de superficiales.
Asimismo, en esa misma conversación deslizaron erróneamente que en la Argentina nunca había ganado una mujer, ignorando las históricas consagraciones de Viviana Colmenero y Marianela Mirra.
