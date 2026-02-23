River: Marcelo Gallardo tomó una decisión para hoy

La práctica en Ezeiza marcará el pulso de un plantel que deberá reaccionar en el corto plazo si pretende encaminar su rumbo en el torneo y despejar las dudas que se instalaron en las últimas semanas. Acompañado con eso, el nivel de algunos jugadores despertaron mucho malestar entre los hinchas que sueñan con cambiar la cara lo más rápido posible y no dejar ir al Muñeco en el arranque de este turbulento 2026.