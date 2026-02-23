River: Marcelo Gallardo tomó una decisión para hoy
El Muñeco encabezará el entrenamiento de las 18 en Ezeiza y, aunque evaluó renunciar, seguiría en el Millonario. El jueves recibe a Banfield a las 19.30.
Marcelo Gallardo dirigirá este martes el entrenamiento de River en Ezeiza y, pese a haber evaluado la posibilidad de renunciar, tendría decidido continuar en su cargo. El Millonario suma 7 puntos en 6 fechas y el jueves enfrentará a Banfield en el Monumental por una nueva jornada del Torneo Apertura 2026.
La jornada será clave para observar la respuesta y el semblante del plantel, en medio de un presente que generó cuestionamientos y puso en debate la continuidad del técnico más ganador de la historia del club que parece no estar cómodo con el plantel y el andar del mismo en momentos claves.
River acumula 7 puntos en 6 presentaciones y necesita revertir la imagen cuanto antes. El próximo compromiso será este jueves a las 19.30 frente a Banfield en el estadio Monumental, donde buscará dar vuelta la página ante su gente. Desde la dirigencia ya dejaron trascender que respetarán la decisión que tome Gallardo, en un contexto en el que el respaldo institucional se mantiene, pero la presión deportiva crece partido a partido.
La práctica en Ezeiza marcará el pulso de un plantel que deberá reaccionar en el corto plazo si pretende encaminar su rumbo en el torneo y despejar las dudas que se instalaron en las últimas semanas. Acompañado con eso, el nivel de algunos jugadores despertaron mucho malestar entre los hinchas que sueñan con cambiar la cara lo más rápido posible y no dejar ir al Muñeco en el arranque de este turbulento 2026.
Marcelo Gallardo, en el peor momento cómo entrenador de River
Gallardo atraviesa su momento más difícil en el cargo que retomó en agosto de 2024. Sin títulos y con escasos períodos de buen fútbol en continuado, su futuro es un interrogante más allá de haber confirmado su continuidad, todo quedará en mano de los resultados.
