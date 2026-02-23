Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: gala de presentación y quién ingresa a la casa, minuto a minuto

Live Blog Post

Quién entra a Gran Hermano, según Pabloschi

El usuario de X, ex Twitter, Pabloschi, quien es conocido por adelantar los nombres y porcentajes de los eliminados del reality, comenzó a dar de qué hablar al lanzar pistas sobre quiénes serían parte del juego.

"Atencion tengo dos super bombas de famosos que ingresan hoy a #granhermano uno es hijo de un gran artista su nombr…", escribió en su cuenta, dejando a todos con la duda y especulando con los elegidos por la producción para que sean parte del espectáculo.

Sin embargo, fue por más y tiró una bomba que sorprendió a más de uno. "Los muy famosos que ingresen lo haran por pocas semanas con fecha de salida en el contrato", dijo sin vueltas.

Aunque la identidad completa de quienes cruzarán la puerta todavía se mantiene bajo estricta reserva, la expectativa crece entre los fanáticos, que esperan descubrir quiénes serán los nuevos protagonistas capaces de marcar el rumbo de esta edición dorada y a los que elegirán cómo favoritos.

