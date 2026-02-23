MinutoUno

Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: gala de presentación y quién ingresa a la casa, minuto a minuto

Foto exclusiva de minutouno.com
El reality más famoso abre las puertas este lunes con su nueva edición en Telefe, y bajo la conducción de Santiago del Moro. El minuto a minuto de Gran Hermano.

La TV se prepara para el regreso de uno de los tanques televisivos de los últimos años, con la presentación en Telefe de Gran Hermano Generación Dorada, con su gala de ingreso conducida por Santiago del Moro y la promesa de sorpresas y altos niveles de rating.

Tal cual estaba estipulado, la casa más famosa del país abre las puertas este lunes 23 de febrero desde las 22:15 horas. Se podrá seguir por el canal de las noticias, pero también en un formato multiplataforma, que incluye medios de streaming.

Bajo la conducción de Del Moro, el show regresa con la premisa de renovar un fenómeno que ya es parte de la cultura popular contemporánea.

Gran Hermano

Para esta edición, el despliegue tecnológico y estructural es imponente. La casa fue reformada íntegramente, sumando atractivos que elevarán la tensión y el entretenimiento de la convivencia: desde un caño de pole dance y una puerta misteriosa, hasta un sistema de piletas doble que incluye una versión climatizada y otra estilo "Pileta Playa".

El estudio no se queda atrás, contando con un espacio de última generación que presume de más de 500 m² de pantallas y una tribuna con capacidad para recibir a más de 650 espectadores.

Minuto a minuto de la gala de presentación de Gran Hermano Generación Dorada

Quién entra a Gran Hermano, según Pabloschi

El usuario de X, ex Twitter, Pabloschi, quien es conocido por adelantar los nombres y porcentajes de los eliminados del reality, comenzó a dar de qué hablar al lanzar pistas sobre quiénes serían parte del juego.

"Atencion tengo dos super bombas de famosos que ingresan hoy a #granhermano uno es hijo de un gran artista su nombr…", escribió en su cuenta, dejando a todos con la duda y especulando con los elegidos por la producción para que sean parte del espectáculo.

Sin embargo, fue por más y tiró una bomba que sorprendió a más de uno. "Los muy famosos que ingresen lo haran por pocas semanas con fecha de salida en el contrato", dijo sin vueltas.

Aunque la identidad completa de quienes cruzarán la puerta todavía se mantiene bajo estricta reserva, la expectativa crece entre los fanáticos, que esperan descubrir quiénes serán los nuevos protagonistas capaces de marcar el rumbo de esta edición dorada y a los que elegirán cómo favoritos.

Dónde ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

Una de las grandes apuestas de esta temporada es su expansión digital y global. Mientras que la pantalla de Telefe lidera la emisión tradicional, los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO (DIRECTV).

Además, la plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las galas y debates de manera exclusiva tras su salida al aire, mientras que en Uruguay el programa llegará a través de Canal 10.

La grilla de los streams de Telefe

  • La Cumbre: El mano a mano de Santiago del Moro con el expulsado.
  • Todo lo Contrario: Actualidad y seguimiento en vivo con Boffe, Caro Trippar y Lean Saifir.
  • La Jugada: Análisis táctico con Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte.
  • Reacciones en vivo: A cargo de figuras como La Tora, Fefe Bongiorno y Coty Romero.

A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este domingo, desde las 22.15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

