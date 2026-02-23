Quién es Danelik, la tiktoker tucumana que se suma a Gran Hermano Generación Dorada

Con un estilo frontal y espontáneo, la participante apuesta a mostrarse sin máscaras y a jugar estratégicamente desde el primer día. Su experiencia previa frente a cámaras y su impronta carismática la convierten en una de las incorporaciones que más expectativa generan dentro de Gran Hermano Generación Dorada, donde buscará ganarse tanto a sus compañeros como al público.