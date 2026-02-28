Paulo Londra conquistó Viña del Mar en una noche épica
El reconocido artista se presentó por primera vez en este importante escenario y obtuvo las Gaviotas de Oro y Plata.
Paulo Londra debutó en Viña del Mar en una noche inolvidable para su carrera profesional y personal. Durante su paso por el prestigioso festival, impactó con su gran dominio sobre el escenario con sus aclamados hits que cuentan con millones de reproducciones.
El show abrió con su último lanzamiento “1%” y una intro en pantalla donde Paulo aparece como un boxeador preparándose para una pelea. Mientras transcurre el inicio de la canción, las pantallas lo muestran entrando en modo competencia e iniciando su recorrido por los pasillos del detrás de escena. Acto seguido, emerge entre el público en las gradas y baja al escenario acompañado por la voz de un relator y la euforia de los espectadores.
Ante su aclamado show, el artista y referente urbano, eligió “Tal vez”, “Adán y Eva”, “Por eso Vine” y además, dió paso a las de su reciente material “Versus”, con canciones como “PVSL” y “Gracias”.
A modo de homenaje a la escena del hip hop chileno, Paulo invitó al escenario a Ana Tijoux, una de las raperas más influyentes en la historia del hip hop latinoamericano, para interpretar su canción más icónica: “1977”.
Coronando una noche icónica en Viña del Mar, Paulo Londra fué reconocido con dos Gaviotas de oro y plata, respectivamente, ante la emotiva ovación de todo el público presente que celebró a uno de los artistas más entrañables, talentosos y convocantes de la escena musical internacional.
Paulo Londra regresará a Chile el 20 de agosto donde se reencontrará nuevamente con su público y fans en el Movistar Arena de Santiago de Chile. Las entradas ya están disponibles a través de www.movistararena.cl.
Próximamente, dará otro paso importante siendo parte del LollaPalooza de Buenos Aires como headliner en el Hipódromo de San Isidro y luego seguirá su agenda de shows 2026 con presentaciones en Colombia, Chile, Paraguay, México y Perú, donde tendrá su debut en el Estadio Nacional.
A este nuevo tour se suma por primera vez Estados Unidos donde llegará a ciudades como New York, Miami y Los Ángeles. En California formará parte del Festival La Onda y en Chicago del Festival Sueños. Ingresá a PauloLondra.ar para obtener más información sobre cómo adquirir las entradas de todo el tour.
