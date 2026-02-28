Paulo Londra conquistó Viña del Mar en una noche épica

Paulo Londra regresará a Chile el 20 de agosto donde se reencontrará nuevamente con su público y fans en el Movistar Arena de Santiago de Chile. Las entradas ya están disponibles a través de www.movistararena.cl.

Próximamente, dará otro paso importante siendo parte del LollaPalooza de Buenos Aires como headliner en el Hipódromo de San Isidro y luego seguirá su agenda de shows 2026 con presentaciones en Colombia, Chile, Paraguay, México y Perú, donde tendrá su debut en el Estadio Nacional.

A este nuevo tour se suma por primera vez Estados Unidos donde llegará a ciudades como New York, Miami y Los Ángeles. En California formará parte del Festival La Onda y en Chicago del Festival Sueños. Ingresá a PauloLondra.ar para obtener más información sobre cómo adquirir las entradas de todo el tour.