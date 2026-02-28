Aseguran que Mirtha Legrand se pasa a Telefe: "Asignatura pendiente"

En medio del revuelo mediático, la propia Mirtha decidió hablar con PrimiciasYa y desmintió estar al tanto de cualquier negociación. "Aunque cueste creerlo, no estaba al tanto de esta información", dijo.

Luego agregó: "Quizás hubo algo con Nacho Viale, pero él está esquiando en Francia como todos los años. Pero no, yo ya pienso seriamente en retirarme", expresó la conductora, sorprendiendo al referirse a la posibilidad de continuar en pantalla hasta cumplir un siglo de vida.

Así, mientras las versiones sobre su futuro siguen creciendo, la diva dejó en claro que, al menos por ahora, no tiene confirmaciones sobre un cambio de canal y que su retiro comienza a aparecer como una opción cada vez más concreta.