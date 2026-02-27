Los hábitos nocivos que abandonó Paulo Londra y cómo impactaron en su salud
En la previa a su show en el Festival de Viña del Mar y mientras espera su primera hija, el cantante cordobés habló de su cambio de vida y dejó una frase contundente: “Los dejé hace un año”.
La cuenta regresiva para la presentación de Paulo Londra en el Festival de Viña del Mar no solo generó expectativa por lo musical, sino también por una revelación personal que dio que hablar. En plena conferencia de prensa oficial del evento, el artista sorprendió al contar que decidió dejar atrás el consumo de alcohol y tabaco, una determinación que -según explicó- mejoró notablemente su bienestar.
El anuncio llega en un momento especial de su vida, ya que, junto a su pareja, Martina Quetglas, aguarda la llegada de su primera hija. Consultado sobre qué costumbres mantiene de su Córdoba natal, el músico hizo referencia a una de las bebidas más representativas de la provincia y lanzó una declaración que rápidamente se viralizó.
“El fernet ya no tomo más. Hace un año y algo que dejé el alcohol, dejé el tabaco. Estoy bien. El acento, eso no lo puedo cambiar”, expresó entre risas, en declaraciones recogidas por El Doce TV. La frase dejó en evidencia el proceso de transformación que atraviesa, enfocado hoy en hábitos más saludables y en una rutina más ordenada, acorde a la nueva etapa personal que está por comenzar.
Durante el mismo encuentro con la prensa, Londra también reivindicó su identidad cordobesa y el peso cultural del cuarteto en su historia. Incluso mencionó a referentes actuales del género como DesaKTa2 y Q’ Lokura, reforzando el vínculo que mantiene con la música popular de su provincia.
La llegada del cantante a Chile estuvo marcada por la euforia de sus seguidores, que lo esperaron tanto en el aeropuerto como en las inmediaciones de su hotel. En las horas previas a su actuación, compartió momentos con fans en la playa, participó de distintas actividades recreativas y recibió constantes muestras de afecto, consolidando así el lazo con un público que lo acompaña en esta nueva etapa artística y personal.
