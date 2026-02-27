Los hábitos nocivos que abandonó Paulo Londra y cómo impactaron en su salud

La llegada del cantante a Chile estuvo marcada por la euforia de sus seguidores, que lo esperaron tanto en el aeropuerto como en las inmediaciones de su hotel. En las horas previas a su actuación, compartió momentos con fans en la playa, participó de distintas actividades recreativas y recibió constantes muestras de afecto, consolidando así el lazo con un público que lo acompaña en esta nueva etapa artística y personal.