Los memes por la nueva canción de Paulo Londra

El cordobés Paulo Londra volvió a la escena musical con el estreno con video del single de "Plan A", con el que le puso punto final a una larga espera de dos años por un conflicto legal. A través de todas sus plataformas digitales, el cantante presentó en sociedad su esperado nuevo sencillo con el que le da comienzo formal a su relación con Warner Music Latina, la discográfica con la que firmó luego de ponerle punto final a la disputa con sus ex productores Ovy On The Drums (Daniel Oviedo) y Kristo (Cristian Salazar).