Pepe Cibrián habló de su presente judicial con Toto Kirzner: "No hay derecho a que..."

Luego de esto, agregó: "Me pareció inútil, más allá de lo personal. Yo soy quien soy, si todos los valores se trastocan de esa manera... yo sigo estando y sigo siendo. No se si ellos seguirán siendo en Olga... ojalá". Asimismo, en la misma línea, Pepe se quejó del nivel de agresión que sucede en la actualidad: "Pero como ahora está esta moda de agresión brutal contra mí o contra el que sea, chistes aberrante, eso falta que lo legisles. No hay derecho a que se digan esas cosas".

pepe cibrian olga.mp4

Toto Kirzner le pidió disculpas a Pepe Cibrián

Luego del escándalo y tras un duro comentario de Pepe, Rechimuzzi destacó: “Obviamente tenemos que empezar haciendo alguna referencia esencialmente a un viral de esta semana con el asunto del señor Pepe Cibrián”. Luego, agregó: “Nosotros nunca nos reiríamos de esa situación, pero si hay alguien que se sintió mal, nosotros les pedimos disculpas, no tenemos ningún problema por eso”.

En tanto, en la misma línea, Tomás añadió en ese momento: “Estuvo dando vueltas ese clip en el que yo me estoy riendo cuando estoy narrando una atrocidad, que eso es cierto y se banaliza automáticamente”. A su vez, afirmó: “Más allá de que esté descontextualizado o se edite, no importa, yo me estoy riendo y estoy contando algo terrible y eso es lo que se ve”, admitió.

Después, Kirzner aseguró que “no fue su intención" y agregó: "Acá es cuando me revolvió las entrañas estos últimos días: para el que no lo sabe, yo tengo dos abusos encima, en mi vida. Esto es real”.