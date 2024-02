Rompió el silencio Sonia Sahar, la presunta amante de Peso Pluma: aseguró no saber quién es Nicki Nicole

Y agregó :“Sé quién es Peso Pluma, pero no soy española, no sigo las noticias en español. No sabía nada de su vida personal o sobre su relación”.

A su vez, Sahar dejó en claro que: No sé quién es ella (Nicki), pero les pido que paren el bullying, porque no soy ese tipo de persona”.

Salió un comunicado de la chica que apareció en el video viral con Peso Pluma:



"No sabía nada de su vida personal o sobre su relación. No sé quién es ella"

La morocha enfatizó en “nunca quise romper una relación, ni nada de eso. Eso es todo lo que tengo que decir por ahora”.