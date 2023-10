PH, Podemos Hablar: las bromas de Fernán Mirás cuando estaba al borde de la muerte

Y agregó: "Estaba a 2 semanas de dirigir 'Casi muerta' - la película protagonizada por Natalia Oreiro donde le dan un mes de vida-. Yo dije esto es mejor porque 'qué hago en 20 minutos'. A raíz de esto, Andy Kusnetzoff preguntó por una insólita broma que le hizo a Diego Peretti y Griselda Siciliani luego de ser operado.

"Peretti cuenta que yo hice que tenía una hemiplejia. Y después le dije 'pero estoy mejor, ahora estoy mejor'. Entonces, lo cuenta y yo le digo a mi novia 'no lo puedo creer", comenzó diciendo.

Y, agregó: "Mi novia me dice 'Fernán se lo hiciste a un montón de gente'. A Griselda Siciliani y me empezó a nombrar gente que yo no sabía. No me acordaba nada que así medio de morfina hice un montón de chistes".