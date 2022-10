Rei contó la oferta de trabajo que rechazó por María Becerra

Sin embargo, Rei luego explicó lo que le sucedió hace apenas unas semanas, cuando Daddy Yankee se encontraba en la Argentina para dar sus shows en el estadio de Vélez Sarsfield, en el marco de su última gira mundial.

"Me fui a España a acompañar a mi novia. Yo hice una gira por Argentina, Brasil y Uruguay, y ella tenía una gira en España que comenzaba el 26 de septiembre. Es decir que yo terminaba la mía justo cuando comenzaba la suya, así que decidí acompañarla", explicó el músico cuyo verdadero nombre es Julián Reininger.

La increíble oferta que Rei rechazó por su amor a María Becerra - Podemos Hablar 2022

"Cuando llegué a España, me llegó un mensaje de mi equipo. Me estaban ofreciendo abrir el show de Daddy Yankee en Argentina. Obviamente dije que no porque estaba disfrutando de mi momento de amor con ella. Sentí que lo más honesto para mí era acompañar a la persona que amo", expresó el novio de María Becerra.

"En otro momento quizás se da que pueda tocar para otro artista. Me hubiese encantado telonear a Daddy Yankee, pero eran mis días de vacaciones y compañía, quería aprovecharlos", sostuvo Rei.

Ante la consulta de Andy Kusnetzoff sobre cómo fue la reacción de su pareja, Rei prefirió decir qué fue lo que le dijo al contarle de su decisión: "A María le dije que fui a acompañarla a sus shows. 'Quiero estar con vos acá'".