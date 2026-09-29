Pidieron la prisión preventiva para Callejero Fino: por qué podría seguir detenido

La investigación comenzó cuando los agentes detuvieron la Amarok por circular sin chapas patente. Durante la requisa encontraron la Glock calibre .40, cuya numeración había sido eliminada, junto con las municiones. Las pericias posteriores determinaron que el arma estaba apta para disparar.

En un primer momento, la causa había sido investigada como una posible tenencia ilegal de arma de guerra. Sin embargo, el fiscal modificó la imputación y pasó a investigar una presunta portación ilegal, una acusación de mayor gravedad.

Además, la situación procesal de Alvarenga está atravesada por un antecedente penal previo. El cantante había cumplido una condena por robo a mano armada, un elemento que ya había sido considerado por la fiscalía al momento de disponer que continuara detenido.