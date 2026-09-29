Pidieron la prisión preventiva para Callejero Fino: por qué podría seguir detenido
El fiscal Cosme Iribarren solicitó que el músico continúe privado de su libertad en la causa por portación ilegal de un arma de guerra.
La situación judicial de Callejero Fino volvió a complicarse. El fiscal Cosme Iribarren solicitó que Simón Natanael Alvarenga, nombre real del artista, permanezca detenido bajo prisión preventiva en la causa que investiga la portación ilegal de un arma de guerra. El planteo todavía debe ser resuelto por la Justicia.
El músico se encuentra detenido desde el 30 de agosto, cuando fue interceptado durante un control vehicular en Villa La Ñata, partido de Tigre. En ese procedimiento, los efectivos encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida y 12 municiones dentro de la Volkswagen Amarok en la que circulaba.
La fiscalía sostiene que existe riesgo de fuga y utilizó ese argumento para solicitar que la detención se transforme en prisión preventiva mientras continúa la investigación. El pedido se conoció después de varias semanas de actuaciones y de la declaración que Callejero Fino realizó ante la Fiscalía de Benavídez.
Uno de los elementos considerados por los investigadores está relacionado con la camioneta. Según las pericias incorporadas al expediente, Alvarenga habría utilizado el vehículo sin acompañantes durante las 48 horas anteriores al operativo, una circunstancia que la fiscalía considera relevante frente a la versión que había dado el músico sobre el rodado.
Callejero Fino había declarado que el arma encontrada en la camioneta no era de su propiedad. Su defensa también sostuvo públicamente que el artista nunca reconoció como propia la pistola secuestrada y cuestionó la calificación legal del hecho.
La investigación comenzó cuando los agentes detuvieron la Amarok por circular sin chapas patente. Durante la requisa encontraron la Glock calibre .40, cuya numeración había sido eliminada, junto con las municiones. Las pericias posteriores determinaron que el arma estaba apta para disparar.
En un primer momento, la causa había sido investigada como una posible tenencia ilegal de arma de guerra. Sin embargo, el fiscal modificó la imputación y pasó a investigar una presunta portación ilegal, una acusación de mayor gravedad.
Además, la situación procesal de Alvarenga está atravesada por un antecedente penal previo. El cantante había cumplido una condena por robo a mano armada, un elemento que ya había sido considerado por la fiscalía al momento de disponer que continuara detenido.
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