Juli Poggio sorprendió a Wanda Nara con una frase de la China Suárez en MasterChef

Poggio fue una de las figuras que se incorporó al reality gastronómico de Telefe y, al encontrarse con Wanda, decidió saludarla de una manera muy particular. “¡Hola, Wanda! ¡Me mueroooo!”, expresó la influencer apenas ingresó al estudio. La frase generó una asociación inmediata con la China Suárez. Tiempo antes del Wandagate, la actriz había utilizado prácticamente las mismas palabras durante un vivo de Instagram en el que coincidió virtualmente con Wanda.