Juli Poggio sorprendió a Wanda Nara con una frase de la China Suárez en MasterChef
La influencer tuvo un particular ingreso al reality de Telefe y utilizó una expresión que rápidamente fue relacionada con uno de los momentos más recordados del Wandagate.
Juli Poggio tuvo un llamativo debut en MasterChef Celebrity y protagonizó un momento que no pasó desapercibido durante su presentación frente a Wanda Nara. La participante recurrió a una frase que recordó inmediatamente a la China Suárez y a uno de los episodios que antecedieron al escándalo que involucró a la actriz, la conductora y Mauro Icardi.
Poggio fue una de las figuras que se incorporó al reality gastronómico de Telefe y, al encontrarse con Wanda, decidió saludarla de una manera muy particular. “¡Hola, Wanda! ¡Me mueroooo!”, expresó la influencer apenas ingresó al estudio. La frase generó una asociación inmediata con la China Suárez. Tiempo antes del Wandagate, la actriz había utilizado prácticamente las mismas palabras durante un vivo de Instagram en el que coincidió virtualmente con Wanda.
En aquella oportunidad, la China había reaccionado al encontrarse con la entonces conductora y le había dicho: “Hola Wanda, me muero. ¿Qué hora es allá?”. Años después de aquel intercambio, la expresión volvió a aparecer frente a las cámaras, aunque esta vez en boca de Poggio y en un contexto completamente diferente.
El saludo llamó la atención justamente por la historia posterior entre Wanda y la China. La relación entre ambas cambió por completo después de que se conociera el vínculo que la actriz había mantenido con Icardi, entonces pareja de Nara. El momento se produjo durante la presentación de los participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, que comenzó con Wanda nuevamente al frente del programa.
Poggio llegó al reality después de haber ganado popularidad a partir de su participación en Gran Hermano. Desde entonces construyó una carrera vinculada a la televisión, las redes sociales y distintos proyectos dentro del mundo del entretenimiento. Su ingreso al estudio tuvo, de esta manera, un detalle que rápidamente despertó comentarios: una frase que para muchos espectadores quedó asociada a la China Suárez y que Poggio eligió repetir frente a la propia Wanda.
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