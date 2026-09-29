Pity Álvarez habló con Moria Casán y sorprendió con una fuerte frase
Pity Álvarez llamó en vivo al programa de Moria desde el Hospital Tornú y habló sobre su presente, la música y el juicio por el homicidio de Cristian Díaz.
Pity Álvarez volvió a hablar públicamente y lo hizo de una manera inesperada. El cantante se comunicó este martes con La Mañana con Moria y mantuvo una conversación telefónica con Moria Casán desde el Hospital Tornú, donde permanece internado mientras continúa el proceso judicial por el homicidio de Cristian Díaz.
Durante la charla, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados se refirió a su estado actual y aseguró que atraviesa una etapa positiva de su vida. “Estoy en el mejor momento de mi vida. Cuando estuve en cana dejé de fumar pasta base, que era lo que me rompía las pel... Estar ahí me ayudó, cuando salí seguí rescatando dos meses y ahora veo las cosas con claridad”, afirmó.
Pity también habló sobre su relación con la música y explicó cómo logró tocar una gran cantidad de canciones durante el polémico recital que brindó en Córdoba. “No se lo podemos explicar a todos los giles que no tienen arte, pero el arte vos lo hacés con los ojos cerrados; durmiendo; respirando; sin respirar: oyendo; tocando. Usás más de los cinco sentidos que dicen en el Kapeluz”, sostuvo.
Sus declaraciones sorprendieron a Moria, quien destacó que lo estaba escuchando con claridad durante la comunicación. La conductora también hizo referencia a los episodios recientes protagonizados por el músico, entre ellos el intento de abandonar el Hospital Tornú.
En otro tramo de la conversación, Álvarez contó que continúa trabajando en nuevos proyectos vinculados con la música. Sin embargo, explicó que el juicio que enfrenta ocupa buena parte de sus pensamientos. “Si no fuera por esto de juicio me va a explotar la cabeza, voy a dejar una mancha en la pared que diga arte y seguro algún boludo va a ser cuaderno”, expresó.
La frase generó preocupación en Moria, aunque el propio cantante aclaró que se trataba de una metáfora y continuó hablando sobre su presente. Al referirse específicamente a lo ocurrido en el hospital, Pity explicó que había atravesado un momento de desborde. “El lunes colapsé. Tengo tantas cosas en la cabeza que me agarro así con un brote psicótico y la verdad que yo no me acuerdo de nada”, contó.
El músico también describió el cansancio que le provoca el proceso judicial y la dificultad para concentrarse cuando debe atender diferentes voces al mismo tiempo. “Ocho tipos te hablan a la vez, es como que no los podés escuchar a todos, no sé y te pones medio loquito”, explicó.
Hacia el final de la conversación, Pity volvió a referirse a su estado actual y aseguró que había logrado recuperarse después de los últimos días. También remarcó el lugar que ocupa la música en su vida.
“Estoy bien, bajé en cuatro, cinco días. En realidad, dormí como cinco días y hace tres que no puedo dormir pensando en las cosas que me vienen preocupando... Lo que necesito para estar bien es tener la tranquilidad de seguir con mi grupo. Cuando hago música me transformo”, concluyó.
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