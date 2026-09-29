Pity Álvarez habló con Moria Casán y sorprendió con una fuerte frase

La frase generó preocupación en Moria, aunque el propio cantante aclaró que se trataba de una metáfora y continuó hablando sobre su presente. Al referirse específicamente a lo ocurrido en el hospital, Pity explicó que había atravesado un momento de desborde. “El lunes colapsé. Tengo tantas cosas en la cabeza que me agarro así con un brote psicótico y la verdad que yo no me acuerdo de nada”, contó.

El músico también describió el cansancio que le provoca el proceso judicial y la dificultad para concentrarse cuando debe atender diferentes voces al mismo tiempo. “Ocho tipos te hablan a la vez, es como que no los podés escuchar a todos, no sé y te pones medio loquito”, explicó.

Hacia el final de la conversación, Pity volvió a referirse a su estado actual y aseguró que había logrado recuperarse después de los últimos días. También remarcó el lugar que ocupa la música en su vida.

“Estoy bien, bajé en cuatro, cinco días. En realidad, dormí como cinco días y hace tres que no puedo dormir pensando en las cosas que me vienen preocupando... Lo que necesito para estar bien es tener la tranquilidad de seguir con mi grupo. Cuando hago música me transformo”, concluyó.