Dónde ver "La virgen de la Tosquera", la película argentina pre seleccionada para competir en los Oscar 2027
El film de Laura Casabé, que fue seleccionado por la Academia de cine argentino para los Oscar 2027, se puede ver en streaming. Los detalles.
El cine nacional ya tiene a su representante oficial para la máxima cita del cine mundial. La Academia de Cine de la Argentina oficializó la pre elección de "La virgen de la tosquera", la aclamada producción dirigida por Laura Casabé y basada en la obra literaria de Mariana Enriquez, para competir por un lugar en la categoría de Mejor película internacional en los Premios Oscar.
El anuncio formal tuvo lugar en las instalaciones de ArtHaus Central, en la Ciudad de Buenos Aires, durante una ceremonia que contó con la conducción del actor Juan Minujín —integrante de la Comisión Directiva de la entidad— y las presencias del vicepresidente segundo, Daniel Pensa, y del secretario Pablo Ingercher. Ahora, resta aguardar hasta el 21 de enero para saber si la cinta logra superar el corte definitivo e integrarse a la nómina final de candidatas.
Lanzada en las salas comerciales durante los primeros días de 2026, la película se transformó de inmediato en un auténtico fenómeno de taquilla y en uno de los títulos más vistos del verano. Su camino de reconocimiento incluyó presentaciones de peso en encuentros cinematográficos internacionales como los festivales de Sundance y Sitges, además de quedarse con el galardón máximo dentro de la Competencia Argentina en el Bafici.
Asimismo, a comienzos del mes de septiembre ya había sido elegida para representar al país en la entrega de los Premios Goya 2027 en la terna de mejor película iberoamericana. Cabe destacar que la producción se impuso en la votación sobre otros importantes largometrajes precandidatos como "El Partido" de Juan Cabral, "Nuestra Tierra" de Lucrecia Martel y "Parque Lezama" de Juan José Campanella.
De qué se trata "La virgen de la tosquera"
La trama argumental de la historia se sumerge en la vida de Natalia, Mariela y Josefina, un trío de amigas inseparables que residen en el conurbano bonaerense y comparten el mismo sentimiento afectivo hacia Diego, un compañero entrañable desde la niñez. Durante el caluroso verano del año 2001, atravesado por la profunda crisis económica y social que azotaba al país, irrumpe en la dinámica del grupo Silvia, una mujer con mayor recorrido vital que capta el interés del joven y rompe la armonía existente. Ante esa situación y decidida a recuperarlo, Natalia toma la decisión de acudir al auxilio de su abuela Rita, quien la acerca a un universo sombrío de hechizos y magia negra que transformará el destino de todas para siempre.
El guion del proyecto corrió por cuenta del cineasta Benjamín Naishtat —reconocido por sus trabajos en "Rojo" y "Puan"—, quien fusionó dos célebres relatos de Mariana Enriquez pertenecientes a su libro “Los peligros de fumar en la cama”: la narración “El carrito” y la historia homónima que le da nombre al film. La película logra amalgamar con maestría la narrativa sobre la transición hacia la madurez con la atmósfera propia del cine de terror. De esta manera, el relato edifica un clima de tensión constante donde convergen el miedo al colapso socioeconómico y la desesperación del desencanto amoroso, todo alimentado por espiritualidades paganas y mitologías rurales que le otorgan una impronta cautivante, potente e intensamente entretenida.
Dónde ver "La virgen de la tosquera"
Tras su resonante paso por la cartelera de cine y conquistar una gran audiencia, la producción expandió de manera notable su alcance de público con el desembarco en el streaming, donde cosechó nuevos fanáticos. Quienes estén interesados en disfrutar de la aclamada película de Laura Casabé pueden encontrarla disponible en el catálogo de streaming de HBO Max, donde permanece accesible desde finales de marzo.
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