Dónde ver "La virgen de la Tosquera", la película argentina pre seleccionada para competir en los Oscar 2027

El guion del proyecto corrió por cuenta del cineasta Benjamín Naishtat —reconocido por sus trabajos en "Rojo" y "Puan"—, quien fusionó dos célebres relatos de Mariana Enriquez pertenecientes a su libro “Los peligros de fumar en la cama”: la narración “El carrito” y la historia homónima que le da nombre al film. La película logra amalgamar con maestría la narrativa sobre la transición hacia la madurez con la atmósfera propia del cine de terror. De esta manera, el relato edifica un clima de tensión constante donde convergen el miedo al colapso socioeconómico y la desesperación del desencanto amoroso, todo alimentado por espiritualidades paganas y mitologías rurales que le otorgan una impronta cautivante, potente e intensamente entretenida.

Dónde ver "La virgen de la tosquera"

Tras su resonante paso por la cartelera de cine y conquistar una gran audiencia, la producción expandió de manera notable su alcance de público con el desembarco en el streaming, donde cosechó nuevos fanáticos. Quienes estén interesados en disfrutar de la aclamada película de Laura Casabé pueden encontrarla disponible en el catálogo de streaming de HBO Max, donde permanece accesible desde finales de marzo.