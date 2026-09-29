Recoleta: el desesperado pedido de la psiquiatra de un hombre acusado de quemar a su padre

Qué pasó en el departamento del hijo de la víctima

Las medidas de prueba, llevadas a cabo por la Fiscalía N°14, permitieron reconstruir que, antes de llegar al hospital, Daniel había estado en el departamento de su hijo, ubicado en la calle Austria al 1900, en Recoleta.

Según la hipótesis de la Justicia, entre las 00:14 y las 02:26 del 20 de junio, Lucas Martín Grinstein le habría arrojado a su padre un ácido sobre la cabeza.

Si bien la sustancia utilizada todavía no fue identificada, los investigadores la describieron como un líquido que habría tenido características corrosivas. Para determinar qué fue utilizado, la Justicia ordenó un peritaje sobre los elementos secuestrados.

Durante un allanamiento en el departamento encontraron un sillón verde oscuro con daños similares a los producidos por un foco ígneo y cuatro botellas de plástico que contenían un líquido similar al alcohol etílico, además de otros elementos.

La fuga a Brasil

El mismo día del episodio, Lucas Grinstein compró un pasaje aéreo para viajar a Río de Janeiro, aunque no sacó uno de regreso. Salió desde Aeroparque a las 23:20 del 20 de junio y llegó a Brasil a las 2:15 del día siguiente.

A partir de esos elementos, la Justicia ordenó su detención nacional e internacional y trabajó en conjunto con Interpol. Su hermana había informado que su último lugar de alojamiento conocido era un hotel del barrio Barra de Tijuca.

El acusado, de 38 años, llegó al país el viernes 18 de septiembre extraditado por detectives del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) desde Brasil, donde había sido detenido en julio del año pasado por un delito menor.

La Justicia ordenó una evaluación psiquiátrica

Antes de tomarle declaración indagatoria, la jueza María Gloria Capanegra, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°17, ordenó que el acusado sea sometido a un examen mental interdisciplinario.

Los especialistas deberán determinar si Grinstein actualmente presenta algún trastorno mental y analizar cómo se encontraba al momento del hecho.

Otro de los puntos que tendrán que responder los peritos es si el imputado podía comprender la criminalidad del hecho que se le atribuye en la muerte de su padre. Asimismo, deberán establecer si actualmente está en condiciones de afrontar un proceso penal y ejercer su defensa.

Mientras se realizan las evaluaciones, la magistrada dispuso que permanezca detenido y sea derivado al Dispositivo Prisma o al Hospital Penitenciario Central, según corresponda.

Las otras causas del imputado

Tras la muerte de su padre, a Lucas se le imputó el delito de "homicidio agravado por el vínculo", pero no es el único expediente que posee el joven, quien es defendido por el letrado Roque Mazziotti.

El Juzgado Civil N° 85 lleva adelante la causa para establecer si está en capacidad de comprender el hecho por el cual continúa detenido en una Alcaldía 4 porteña, a la espera de una evaluación interdisciplinaria para ser derivado a un centro neuropsiquiátrico, de ser autorizado.

Según fuentes cercanas al expediente, el juez civil decidió suspender la pericia para determinar su capacidad hasta que no se realicen la evaluación para determinar si es o no imputable del homicidio de su padre.

Lucas fue denunciado por varias mujeres por hostigamiento. Una de ellas fue su propia psiquiatra, con quien se obsesionó y llegó hasta enviarle fotos íntimas y decir que el hijo de ella era también suyo.

Otras de las mujeres que lo denunció fue una empleada de un local ubicado dentro de un importante shopping porteño. A ella la llamaba por el nombre de "Macarena", y fue a quien nombró en más de una conversación con su madre.