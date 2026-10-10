Pimpinela hizo vibrar a Buenos Aires con una noche de clásicos, recuerdos y emoción
Lucía y Joaquín Galán ofrecieron un recorrido por las canciones que marcaron a varias generaciones, entre risas, recuerdos y momentos profundamente emotivos.
Hay canciones que no pasan de moda porque, de alguna manera, siempre encuentran a alguien dispuesto a hacerlas propias. Pimpinela volvió a demostrarlo en una noche en la que el amor, el desamor, las reconciliaciones y las despedidas se mezclaron con la emoción de un público que acompañó cada interpretación. Lucía y Joaquín Galán se subieron al escenario para presentar Noticias del Amor y transformaron el arena de Buenos Aires en un espacio donde las historias de sus canciones volvieron a cobrar vida.
Pasadas las 21, los primeros acordes de “Vivir sin ti no puedo”, “Esto no es amor” y “Yo qué soy” marcaron el comienzo de una velada atravesada por la ovación y la complicidad. Desde el primer momento, el dúo encontró la respuesta de sus seguidores, que se sumaron a un repertorio capaz de unir distintas edades y experiencias bajo una misma melodía.
La propuesta no se limitó a repasar grandes éxitos. Con humor, teatralidad y una puesta que juega con el lenguaje de los noticieros, Lucía y Joaquín construyeron un relato sobre cómo cambian las relaciones con el paso del tiempo, aunque algunas emociones parezcan permanecer intactas.
Canciones que atraviesan generaciones
A lo largo del espectáculo, los hermanos Galán recorrieron distintas épocas del amor y de su propia historia musical. “Valiente”, “Dímelo delante de ella”, “Ahora decide”, “Me hace falta una flor” y “Cómo le digo” fueron parte de una lista que invitó al público a cantar, recordar y reconocerse en esas historias.
También hubo lugar para sus trabajos audiovisuales más recientes. La pantalla gigante acompañó canciones como “Traición”, protagonizada en su versión audiovisual por Carina Zampini y Gabriel Corrado; “La Trampa”, junto a Eugenia Tobal y Osvaldo Laport; y “Cuando lo veo”, con la participación especial de Benjamín Vicuña.
Pero uno de los momentos más reveladores de la noche llegó cuando Joaquín preguntó quiénes estaban viendo a Pimpinela por primera vez. Más de la mitad del estadio levantó la mano. La escena funcionó como una respuesta a una pregunta que acompaña a cualquier artista con una trayectoria extensa: cómo seguir llegando a nuevas generaciones sin perder a quienes estuvieron desde el comienzo.
La respuesta estaba ahí, entre las manos levantadas y las voces que acompañaban cada canción. Las historias de Pimpinela siguen encontrando nuevos destinatarios, incluso cuando sus letras forman parte de la memoria afectiva de varias generaciones.
Un homenaje que tocó el corazón
En medio de la energía del show, la emoción encontró su lugar con “La Familia” y “El amor no se puede olvidar”. Esta última tuvo un significado especial: Lucía y Joaquín se la dedicaron a su madre, María Engracia, fallecida en 2020, en el día de su cumpleaños.
El homenaje sumó una dimensión íntima a una noche de celebración. Detrás de las voces, los personajes y las historias que el público conoce de memoria, también apareció el vínculo familiar que atraviesa la vida de los hermanos Galán.
Hacia el final, “Una estúpida más” y “Cuánto te quiero” pusieron el broche a una presentación en la que la nostalgia convivió con la alegría de volver a compartir esas canciones en vivo.
La despedida de una historia que sigue viva
Después de recorrer escenarios de México, España, Estados Unidos, Centroamérica y la Argentina, Pimpinela se acerca al final de la gira internacional de Noticias del Amor. El próximo 18 de octubre, Lucía y Joaquín volverán al arena de Buenos Aires para una nueva función que marcará la despedida de este espectáculo.
Además, el dúo se prepara para presentar un nuevo single, una señal de que la historia continúa. Porque si algo quedó claro durante la noche es que, para Pimpinela, las canciones no son solamente parte de un repertorio: son relatos que pasan de una generación a otra, se transforman con quienes las escuchan y vuelven a emocionar cada vez que suenan.
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