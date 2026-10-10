Pimpinela hizo vibrar a Buenos Aires con una noche de clásicos, recuerdos y emoción

Pero uno de los momentos más reveladores de la noche llegó cuando Joaquín preguntó quiénes estaban viendo a Pimpinela por primera vez. Más de la mitad del estadio levantó la mano. La escena funcionó como una respuesta a una pregunta que acompaña a cualquier artista con una trayectoria extensa: cómo seguir llegando a nuevas generaciones sin perder a quienes estuvieron desde el comienzo.

La respuesta estaba ahí, entre las manos levantadas y las voces que acompañaban cada canción. Las historias de Pimpinela siguen encontrando nuevos destinatarios, incluso cuando sus letras forman parte de la memoria afectiva de varias generaciones.

View this post on Instagram

Un homenaje que tocó el corazón

En medio de la energía del show, la emoción encontró su lugar con “La Familia” y “El amor no se puede olvidar”. Esta última tuvo un significado especial: Lucía y Joaquín se la dedicaron a su madre, María Engracia, fallecida en 2020, en el día de su cumpleaños.

El homenaje sumó una dimensión íntima a una noche de celebración. Detrás de las voces, los personajes y las historias que el público conoce de memoria, también apareció el vínculo familiar que atraviesa la vida de los hermanos Galán.

Hacia el final, “Una estúpida más” y “Cuánto te quiero” pusieron el broche a una presentación en la que la nostalgia convivió con la alegría de volver a compartir esas canciones en vivo.

La despedida de una historia que sigue viva

Después de recorrer escenarios de México, España, Estados Unidos, Centroamérica y la Argentina, Pimpinela se acerca al final de la gira internacional de Noticias del Amor. El próximo 18 de octubre, Lucía y Joaquín volverán al arena de Buenos Aires para una nueva función que marcará la despedida de este espectáculo.

Además, el dúo se prepara para presentar un nuevo single, una señal de que la historia continúa. Porque si algo quedó claro durante la noche es que, para Pimpinela, las canciones no son solamente parte de un repertorio: son relatos que pasan de una generación a otra, se transforman con quienes las escuchan y vuelven a emocionar cada vez que suenan.