Según fuentes policiales, la intervención comenzó a partir de un llamado al 911 y cuando los efectivos llegaron al lugar, la joven relató lo ocurrido y constataron que tenía una lesión visible en el pómulo izquierdo.

En las imágenes que se difundieron por redes sociales, ambos aparecen en vehículos distintos mientras circulan por una avenida de Vicente López y mantienen un intercambio de reproches.

Durante la secuencia, Rapallo le advierte a su pareja que el seguro del vehículo estaba a su nombre y que no lo cubriría en caso de un choque.

La grabación fue incorporada entre los elementos que la fiscalía debía analizar para reconstruir lo ocurrido antes de la denuncia.