Detuvieron a una influencer en Pinamar tras hacer maniobras peligrosas con una camioneta
La joven de 20 años fue identificada a partir de un video viral en el que se la ve al volante de una RAM rosa, con cuatro personas paradas en los laterales.
Lara Magalí Rapallo fue detenida en Pinamar, luego de que la Policía la identificara como la conductora de una camioneta RAM rosa que realizaba maniobras peligrosas en la zona de "La Olla". En las imágenes se observa cómo la camioneta circula sobre la arena mientras cuatro personas permanecen paradas en sus laterales, en una situación de riesgo.
A partir de la difusión del video, efectivos de la SubDDI de Villa Gesell y de la Policía Comunal Primera de Pinamar iniciaron una investigación para identificar el vehículo y a su conductora. Como resultado del operativo, localizaron una Dodge RAM 1500 Laramie de color rosa en la intersección de las calles Shawn y Del Olimpo, donde procedieron al secuestro del rodado.
La causa fue caratulada como infracción al artículo 193 bis del Código Penal y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Debate N°4 de Pinamar.
Quién es Lara Magalí Rapallo, la influencer detenida en Pinamar
La joven de 20 años, oriunda de Pilar, es streamer y tiene más de 80 mil seguidores en Instagram. En octubre también fue noticia tras protagonizar un episodio de violencia con su expareja, conocido en redes sociales como Chaipa7, que se transmitió en vivo por la plataforma Kick.
Tras el episodio, Rapallo denunció a su pareja, identificada como Santiago De León Quintana, quien quedó detenido.
Según fuentes policiales, la intervención comenzó a partir de un llamado al 911 y cuando los efectivos llegaron al lugar, la joven relató lo ocurrido y constataron que tenía una lesión visible en el pómulo izquierdo.
En las imágenes que se difundieron por redes sociales, ambos aparecen en vehículos distintos mientras circulan por una avenida de Vicente López y mantienen un intercambio de reproches.
Durante la secuencia, Rapallo le advierte a su pareja que el seguro del vehículo estaba a su nombre y que no lo cubriría en caso de un choque.
La grabación fue incorporada entre los elementos que la fiscalía debía analizar para reconstruir lo ocurrido antes de la denuncia.
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