"Playback, una somos dos": la nueva serie juvenil que llega a Disney+ y Telefe

La trama sigue a Emma, interpretada por Julieta Castro, hija de Momi Giardina, y a Camila, encarnada por Antonella Podestá, conocida por su participación en la serie Margarita. Ambas son mejores amigas y comparten un sueño: dedicarse a la música y vivir de su talento. Sin embargo, la amistad se pone a prueba cuando un video musical casero se vuelve viral, mostrando a Emma cantando mientras Camila hace playback con su voz. Este hecho inesperado las catapulta a la fama, pero también genera conflictos personales y familiares que deberán enfrentar juntas.