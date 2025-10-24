"Playback, una somos dos": la nueva serie juvenil que llega a Disney+ y Telefe
La producción protagonizada por Julieta Castro y Antonella Podestá combina música, secretos familiares y amistad en una trama destinada a los más jóvenes.
La ficción juvenil “Playback, una somos dos” se estrenará próximamente en Disney+ y, a partir del 1 de noviembre, también podrá verse en Telefe los sábados y domingos desde las 9:00 de la mañana. La serie promete capturar la atención de adolescentes y preadolescentes con una historia que mezcla música, viralidad y tensiones familiares.
La trama sigue a Emma, interpretada por Julieta Castro, hija de Momi Giardina, y a Camila, encarnada por Antonella Podestá, conocida por su participación en la serie Margarita. Ambas son mejores amigas y comparten un sueño: dedicarse a la música y vivir de su talento. Sin embargo, la amistad se pone a prueba cuando un video musical casero se vuelve viral, mostrando a Emma cantando mientras Camila hace playback con su voz. Este hecho inesperado las catapulta a la fama, pero también genera conflictos personales y familiares que deberán enfrentar juntas.
Cada una de las protagonistas lidia con desafíos propios. Emma, marcada por la pérdida de su padre, enfrenta dificultades para proyectar su voz y cantar con libertad. Por su parte, Camila debe navegar la presión de su familia, que le prohíbe exponerse públicamente debido a un secreto que ella aún desconoce. La serie explora cómo estas circunstancias afectan su amistad, sus aspiraciones y la manera en que enfrentan la fama repentina.
“Playback, una somos dos” se suma al creciente fenómeno de producciones juveniles que combinan estrenos en plataformas digitales con transmisión en televisión abierta, siguiendo la tendencia de series como Margarita. La diferencia es que esta producción estará disponible tanto en Disney+ como en Telefe, en lugar de plataformas de streaming de pago exclusivamente.
La serie promete una mezcla de música, drama y humor, con situaciones que reflejan las dificultades y alegrías de crecer bajo la mirada del público y con la presión de cumplir expectativas personales y familiares. Con personajes cercanos a su público y una historia que combina talento, secretos y lealtad, “Playback, una somos dos” apunta a convertirse en uno de los estrenos juveniles más comentados de la temporada, generando conversación tanto en redes sociales como entre los seguidores de Disney+ y Telefe.
La combinación de ritmo musical, conflictos familiares y amistad auténtica plantea un atractivo punto de partida para quienes buscan entretenimiento juvenil con un trasfondo emocional y contemporáneo. La llegada de Julieta Castro y Antonella Podestá como protagonistas promete sumar visibilidad y consolidar la serie como un nuevo referente del género.
¿Cuál es el elenco de la serie juvenil Playback?
- Julieta Castro como Emma
- Antonella Podestá como Camila
- Valentina González como Sasha
- Joaquín Scotta como Toto
- Matías Spano como Matías
- Valentino Petrilli como Santiago
- Eliam Pico como Capi
- Natalia Uboldi como Isla Martins
- Franco Gotelli como Fénix Martins
- Rubén Tuesta como Orión
- Felipe Colombo como Albi
- Facundo Gambandé como Andy Lauren
- Ángel Abad como Fabián
- Taina Gravier como Bianca
- Azul Araya como Lezcano
- Mercedes Scápola como Clara
- Paula Kohan como Paula
- Lorena Meritano como Coral
- Larissa Goyco como Montse
- María Figueras como Ingrid
- Pablo Sórensen como Miguel
- Luis Roberto Guzmán como Alejo
- Catherine Fulop como Presentadora
- Ámbar Da Silva como Camila (niña)
- Laina Ríos como Sasha (niña)
- Sofía Rivadulla como Emma (niña)
Te puede interesar
Dejá tu comentario