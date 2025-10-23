A qué hora sale al aire MasterChef Celebrity este jueves: ¿qué va a pasar en la gala?
Tras la suspensión de la emisión del miércoles debido a la agenda deportiva, el certamen culinario vuelve a la pantalla de Telefe. ¿Qué pasa hoy?
MasterChef Celebrity se ha convertido en el programa más visto de la televisión argentina, desde su regreso a la pantalla de Telefe el pasado 13 de octubre. Por ello, la producción del ciclo que conduce Wanda Nara se esmera para que cada emisión sea lo suficientemente atractiva para un exigente público televisivo.
De este modo, se supo que esta noche será la primera jornada de pastelería en el reality de cocineros amateurs y cada partipante deberá dar lo mejor de sí mismos para sorprender al prestigioso jurado: Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.
Cabe señalar que, al momento, el certamen culinario de Telefe dijo adiós a dos personas: Jorge "Roña" Castro, que fue el primer eliminado de la competencia por decisión del jurado en la gala de eliminación del pasado domingo; y Pablo Lescano, quien anunció su abandono voluntario del programa por tener otros compromisos laborales con la música, a pesar de haber sido salvado de la eliminación en esa misma gala.
Por qué Telefe suspendió MasterChef Celebrity este miércoles
Telefe suspendió la emisión de MasterChef Celebrity que correspondía a este miércoles 22 de octubre de 2025. Pese a las especulaciones sobre el rating, el motivo fue la transmisión deportiva del partido de fútbol por la Copa Libertadores.
En el horario habitual del reality (el prime time de la noche) Telefe transmitió el partido de ida de las semifinales entre Racing Club y Flamengo, donde la Academia cayó por 1-0, lo que lo obliga a ir por todo en el Cilindro de Avellaneda en la semana entrante.
A qué hora ver MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este jueves, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la performance con sus coaches y la gran coronación del campeón de esta temporada.
