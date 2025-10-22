Telefe saca del aire a MasterChef Celebrity a menos de una semana de su arranque: el motivo
Ni bajo rating ni problemas entre los participantes: la razón por la que el canal de las pelotas tomó esta decisión tiene que ver con una apretada agenda.
El poco acompañamiento de la audiencia, que luego se traduce en números bajos en el rating, puede ocasionar que, de manera abrupta, un programa sea quitado de la grilla de un canal. Este no es el caso de MasterChef Celebrity que, además de entretener al público argentino, viene rindiendo muy bien en los índices de audiencia.
Por ello, los televidentes se preguntan por qué este miércoles no habrá emisión en la pantalla de Telefe y la explicación es muy sencilla: Racing juega ante Flamengo la ida de la semifinal de Copa Libertadores, desde las 21:30, cubriendo así el habitual horario del certamen de cocina.
Por esa razón, el canal de las pelotas decidió suspender la salida al aire del ciclo que conduce Wanda Nara, en un nuevo cambio a raíz de la agenda deportiva.
Cabe señalar que, al momento, el certamen culinario de Telefe dijo adiós a dos personas: Jorge "Roña" Castro, que fue el primer eliminado de la competencia por decisión del jurado en la gala de eliminación del pasado domingo; y Pablo Lescano, quien anunció su abandono voluntario del programa por tener otros compromisos laborales con la música, a pesar de haber sido salvado de la eliminación en esa misma gala.
Cuándo vuelve a emitirse MasterChef Celebrity
La próxima emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este jueves, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la performance con sus coaches y la gran coronación del campeón de esta temporada.
