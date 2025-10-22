Telefe saca del aire a MasterChef Celebrity a menos de una semana de su arranque: el motivo

Cuándo vuelve a emitirse MasterChef Celebrity

La próxima emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este jueves, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la performance con sus coaches y la gran coronación del campeón de esta temporada.