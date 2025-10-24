La Peña de Morfi: invitados confirmados de este domingo 26 de octubre en Telefe
Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el programa ofrecerá una jornada repleta de música en vivo, sorpresas y platos ricos, con figuras destacadas del país y del exterior.
Este domingo 26 de octubre, desde las 11:30 de la mañana, La Peña de Morfi promete otra jornada inolvidable en la pantalla de Telefe. Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el ciclo musical y gastronómico más emblemático de la televisión argentina se prepara para recibir a grandes figuras que harán vibrar el escenario, entre clásicos, cumbia, pop latino y nuevos estrenos.
El humor, un sello distintivo del programa, estará presente con la participación de Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, quienes garantizan carcajadas y diversión para toda la familia. Barby Franco volverá a su Pulpería, ofreciendo un segmento lleno de interacción con el público y anécdotas que hacen del ciclo un clásico de los domingos.
En paralelo, la sección gastronómica volverá a ser protagonista: Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas y creativas, mientras que Ariel Rodríguez traerá las noticias del mundo del deporte, manteniendo informados a los espectadores de todo lo relevante que ocurre tanto en el país como a nivel internacional.
La Peña de Morfi: los invitados de este domingo 26 de octubre
Entre los invitados destacados estará Diego Torres, uno de los cantantes más queridos del país, que repasará su carrera y presentará sus nuevas canciones en el escenario del ciclo. Con su estilo cálido y positivo, Torres aportará una dosis de alegría y emoción.
El toque cuartetero llegará con Ulises Bueno, referente indiscutido del género popular, quien no solo interpretará algunos de sus grandes éxitos sino que también hablará sobre su vida personal y profesional.
El segmento de humor estará en manos de Miguel Ángel Rodríguez, actor y comediante con una extensa trayectoria en televisión y teatro, quien además compartirá anécdotas de su participación en MasterChef Celebrity.
A su lado, Sofi Gonet, actriz y participante del mismo reality, contará cómo vive la experiencia culinaria y sus próximos proyectos dentro del mundo del espectáculo.
Por último, el reconocido chef Fer Trocca aportará su toque gastronómico con recetas y consejos de cocina, compartiendo su visión sobre el arte culinario y la pasión por los sabores.
