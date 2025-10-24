La Peña de Morfi: invitados confirmados de este domingo 26 de octubre en Telefe

El segmento de humor estará en manos de Miguel Ángel Rodríguez, actor y comediante con una extensa trayectoria en televisión y teatro, quien además compartirá anécdotas de su participación en MasterChef Celebrity.

A su lado, Sofi Gonet, actriz y participante del mismo reality, contará cómo vive la experiencia culinaria y sus próximos proyectos dentro del mundo del espectáculo.

Por último, el reconocido chef Fer Trocca aportará su toque gastronómico con recetas y consejos de cocina, compartiendo su visión sobre el arte culinario y la pasión por los sabores.