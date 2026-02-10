Polémica en MasterChef Celebrity: Emilia Attias rompió el silencio tras el escándalo de la crema
La actriz dio su versión luego de quedar en el centro de las críticas por la situación que terminó influyendo en la eliminación Miguel Ángel Rodríguez.
Una situación inesperada desató una fuerte controversia en MasterChef Celebrity y dejó a Emilia Attias en el ojo de la tormenta. Todo ocurrió durante una prueba clave, cuando la actriz fue señalada como responsable de haber tomado una crema que necesitaba Miguel Ángel Rodríguez para finalizar su torta arco iris, preparación que terminó fallida y derivó en su eliminación por bajo rendimiento.
Tras la emisión del programa, las redes sociales no tardaron en reaccionar con dureza contra Attias, a quien muchos usuarios calificaron de desleal y la acusaron directamente de “robarle” a un compañero. En medio del aluvión de mensajes, la actriz decidió dar su versión de los hechos y aseguró que fue víctima de una confusión: “La put... madre. Yo no fui, me la dio Betu”, lanzó, visiblemente molesta por la situación.
El malestar de los seguidores del ciclo se multiplicó luego de que la torta presentada por el protagonista de Los Roldán y Son amores se derrumbara frente al jurado. En Instagram, los comentarios apuntaron con fuerza contra la mediática: “Fue Emilia Attias”, “Tremenda ladrona”, “Qué mala compañera Emilia”, “Echen a Emilia”, “Qué decepción Attias. ¡Tremenda serpiente!”, fueron solo algunos de los mensajes que circularon.
Mientras la versión de Attias generaba debate y Damián Betular optaba por no pronunciarse al respecto, Miguel Ángel Rodríguez se despidió del certamen con palabras de gratitud y sin alimentar la polémica. “Quiero decirles gracias. Voy a estar agradecido siempre. Una maravilla este elenco, los que están y los que ya pasaron”, expresó tras conocerse su salida.
Lejos del enojo, el actor y productor dejó una reflexión final sobre su paso por el programa: “Es una experiencia inolvidable. Ríanse que esto es un programa de TV y va a ganar el mejor”. Mientras tanto, Emilia Attias continúa en carrera gracias al repechaje, en una edición que sumó un nuevo eliminado: Maxi López, quien se despidió de las hornallas en la última gala.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario