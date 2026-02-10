Polémica en MasterChef Celebrity: Emilia Attias rompió el silencio tras el escándalo de la crema

Tras la emisión del programa, las redes sociales no tardaron en reaccionar con dureza contra Attias, a quien muchos usuarios calificaron de desleal y la acusaron directamente de “robarle” a un compañero. En medio del aluvión de mensajes, la actriz decidió dar su versión de los hechos y aseguró que fue víctima de una confusión: “La put... madre. Yo no fui, me la dio Betu”, lanzó, visiblemente molesta por la situación.