Premios Emmy 2026 EN VIVO: alfombra roja, gala y todos ganadores, minuto a minuto

Favoritos y destacados en la previa
Entre los títulos con mayores aspiraciones a quedarse con las estatuillas destacan producciones como "The Pitt", "Hacks", "Widow’s Bay" y "Pluribus", ficciones que lideran el número de candidaturas de la noche. La entrega promete un gran despliegue visual, homenajes especiales y diversas modificaciones en su dinámica respecto de ediciones pasadas.
La conducción de la fiesta estará en manos de la actriz, productora y realizadora Mariska Hargitay, célebre mundialmente por encarnar a Olivia Benson en la emblemática serie "Law & Order: Special Victims Unit", proyecto en el cual trabaja desde 1999. Por este rol, la artista acumuló ocho nominaciones al galardón, habiendo ganado como Mejor Actriz de Drama en 2006. Además, en los Creative Arts Emmys de este año, se adjudicó dos premios gracias a su trabajo en el documental "My Mom Jayne", enfocado en la vida de su madre, la recordada actriz Jayne Mansfield.
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