Premios Emmy 2026 EN VIVO: alfombra roja, gala y todos ganadores, minuto a minuto

Premios Emmy 2026: a qué hora y cómo ver la alfombra roja

La cobertura previa de la gala comenzará varias horas antes con el desfile de las celebridades por la alfombra roja. La señal E! iniciará la transmisión a las 5:00 p. m. ET con el especial "Live From E!: Countdown to The Emmys" —emitido a las 4:00 p. m. en Colombia y Perú— bajo la conducción de Erin Lim Rhodes, Lance Bass y Ciara Miller. Acto seguido, a las 6:00 p. m. ET, la cadena dará paso a "Live From E!: 2026 Emmys", un bloque de dos horas dedicado al arribo de los invitados.

En paralelo, CNN y Variety realizarán una transmisión conjunta titulada "CNN & Variety: Red Carpet Live: TV’s Biggest Night", la cual podrá seguirse a partir de las 5:00 p. m. ET mediante la página web de CNN y su aplicación móvil para suscriptores. Por su parte, la cadena NBC transmitirá la alfombra roja a través de TikTok comenzando a las 6:35 p. m. ET.

Para el público de Latinoamérica, la pantalla de TNT y HBO Max arrancarán el seguimiento de la previa desde las 7:00 p. m. ET. La señal estará disponible mediante operadores de televisión por cable, la plataforma de streaming DGO y la antena de DIRECTV.