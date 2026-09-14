Dónde ver en vivo los Premios Emmy 2026

En paralelo, CNN y Variety realizarán una transmisión conjunta titulada "CNN & Variety: Red Carpet Live: TV’s Biggest Night", la cual podrá seguirse a partir de las 5:00 p. m. ET mediante la página web de CNN y su aplicación móvil para suscriptores. Por su parte, la cadena NBC transmitirá la alfombra roja a través de TikTok comenzando a las 6:35 p. m. ET.

Para el público de Latinoamérica, la pantalla de TNT y HBO Max arrancarán el seguimiento de la previa desde las 7:00 p. m. ET. La señal estará disponible mediante operadores de televisión por cable, la plataforma de streaming DGO y la antena de DIRECTV.

Premios Emmys 2026: ¿a qué hora empieza la ceremonia en Latinoamérica?

El inicio de la entrega de premios variará según la franja horaria de cada país: