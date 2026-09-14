Dónde ver en vivo los Premios Emmy 2026
Este lunes 14 de septiembre se celebra una nueva edición de los Premios Emmy 2026. Dónde y a qué hora verlos desde la Argentina.
La industria de la televisión estadounidense se viste de gala este lunes 14 de septiembre con la entrega de la 78.ª edición de los premios otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, más conocidos como los Premios Emmy.
El evento tendrá lugar en el reconocido Peacock Theater de Los Ángeles, escenario que reunirá a las máximas celebridades de la pantalla chica en una velada diseñada para premiar lo mejor de la temporada.
Entre los títulos con mayores aspiraciones a quedarse con las estatuillas destacan producciones como "The Pitt", "Hacks", "Widow’s Bay" y "Pluribus", ficciones que lideran el número de candidaturas de la noche. La entrega promete un gran despliegue visual, homenajes especiales y diversas modificaciones en su dinámica respecto de ediciones pasadas.
La conducción de la fiesta estará en manos de la actriz, productora y realizadora Mariska Hargitay, célebre mundialmente por encarnar a Olivia Benson en la emblemática serie "Law & Order: Special Victims Unit", proyecto en el cual trabaja desde 1999. Por este rol, la artista acumuló ocho nominaciones al galardón, habiendo ganado como Mejor Actriz de Drama en 2006. Además, en los Creative Arts Emmys de este año, se adjudicó dos premios gracias a su trabajo en el documental "My Mom Jayne", enfocado en la vida de su madre, la recordada actriz Jayne Mansfield.
Premios Emmys 2026: ¿a qué hora empieza la alfombra roja?
La cobertura previa de la gala comenzará varias horas antes con el desfile de las celebridades por la alfombra roja. La señal E! iniciará la transmisión a las 5:00 p. m. ET con el especial "Live From E!: Countdown to The Emmys" —emitido a las 4:00 p. m. en Colombia y Perú— bajo la conducción de Erin Lim Rhodes, Lance Bass y Ciara Miller. Acto seguido, a las 6:00 p. m. ET, la cadena dará paso a "Live From E!: 2026 Emmys", un bloque de dos horas dedicado al arribo de los invitados.
En paralelo, CNN y Variety realizarán una transmisión conjunta titulada "CNN & Variety: Red Carpet Live: TV’s Biggest Night", la cual podrá seguirse a partir de las 5:00 p. m. ET mediante la página web de CNN y su aplicación móvil para suscriptores. Por su parte, la cadena NBC transmitirá la alfombra roja a través de TikTok comenzando a las 6:35 p. m. ET.
Para el público de Latinoamérica, la pantalla de TNT y HBO Max arrancarán el seguimiento de la previa desde las 7:00 p. m. ET. La señal estará disponible mediante operadores de televisión por cable, la plataforma de streaming DGO y la antena de DIRECTV.
Premios Emmys 2026: ¿a qué hora empieza la ceremonia en Latinoamérica?
El inicio de la entrega de premios variará según la franja horaria de cada país:
-
México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 6:00 p. m.
Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 7:00 p. m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay: 8:00 p. m.
Argentina, Chile, Uruguay y Brasil (Brasilia): 9:00 p. m.
España: 2:00 a. m. del martes 15 de septiembre.
Estados Unidos: 5:00 p. m. (costa del Pacífico) / 8:00 p. m. (costa del Este).
Temas
Las Más Leídas
Dejá tu comentario